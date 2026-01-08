Governo do ES confirma que nova tarifa do Transcol será definida nesta sexta (9)

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14:52
A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) confirmou, nesta quinta-feira (8), que o reajuste da tarifa do Sistema Transcol será definido nesta sexta-feira (9). Um relatório da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) obtido por A Gazeta propõe um aumento de 4,08%. Dessa forma, as passagens sairiam de R$ 4,90 para R$ 5,10 de segunda a sábado, enquanto aos domingos ficariam em R$ 4,50.
Uma carta-circular obtida pela reportagem mostra que o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Ney Damasceno, convocou os membros do conselho tarifário a se reunirem na sexta (9), às 10h30, na sede do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), na Ilha de Santa Maria, em Vitória, para discutir a proposta. No entanto, de acordo com a Semobi, o encontro ocorrerá na sede da pasta, na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Capital. A previsão é que a nova tarifa seja anunciada às 12h e passe a valer já a partir do próximo domingo (11).
