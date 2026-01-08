Reajuste anual

Governo do ES confirma que nova tarifa do Transcol será definida nesta sexta (9)

Relatório da Ceturb-ES, obtido por A Gazeta, sugere que preço da passagem aumente 4,08%, passando a custar R$ 5,10 de segunda a sábado

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14:52

Uma carta-circular obtida pela reportagem mostra que o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Ney Damasceno, convocou os membros do conselho tarifário a se reunirem na sexta (9), às 10h30, na sede do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), na Ilha de Santa Maria, em Vitória, para discutir a proposta. No entanto, de acordo com a Semobi, o encontro ocorrerá na sede da pasta, na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Capital. A previsão é que a nova tarifa seja anunciada às 12h e passe a valer já a partir do próximo domingo (11).

Como as tarifas devem ficar:

Durante a semana: sai de R$ 4,90 para R$ 5,10 (Variação de 4,08%)

sai de R$ 4,90 para R$ 5,10 (Variação de 4,08%) Domingos e feriados: de R$ 4,30 para R$ 4,50 (Variação de 4,56%)

de R$ 4,30 para R$ 4,50 (Variação de 4,56%) Bike GV: de R$ 2,45 para R$ 2,55 (Variação de 4,08%)

