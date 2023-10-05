Freira dedicada a pacientes, Irmã Otília completa 90 anos em Cachoeiro

Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro Crédito: Rafael Duarte

Conhecida por sua dedicação aos pacientes do Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, a freira Irmã Maria Joana Otília, religiosa da congregação Filhas de Jesus na Eucaristia, completa 90 anos nesta quinta-feira (5). Apesar da idade, ela exala lucidez e continua visitando pessoas internadas e funcionários da unidade, diariamente.

Segundo a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, a religiosa está desde 1966 no município. Sétima filha de 14 irmãos, Irmã Otília começou sua vocação trabalhando com os doentes em Belo Horizonte. Em 1960, recebeu o hábito e, nove anos mais tarde, fez os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência.

Em uma conversa intimista, no Colégio Jesus Cristo Rei (CREI), onde mora, a religiosa falou sobre a data, a infância e a religiosidade. “É todos os dias, de domingo a domingo, sem folga, sem nada. O meu coração não aceita folga, porque, para o doente, não existe folga. Quando eu morrer, eu paro”, disse.

A religiosa contou que, quando tinha 17 anos, aproveitou a presença de um bispo em seu estado natal, Minas Gerais, para falar sobre seu desejo de ser freira. Após isso, segundo ela, ele a encaminhou para um colégio religioso no mesmo estado. A freira conta que, durante sua vida, levou conforto aos enfermos em vários locais, como Colatina e Vitória, além de Araxá e Governador Valadares, ambos municípios de Minas Gerais, e em cidades do Rio de Janeiro.

Ela lembra que desde criança seu sonho era ser religiosa. “Minha vocação sempre foi cuidar dos doentes. Mesmo novinha, lavava nas mãos as roupas dos vizinhos doentes, para ajudar. Eu rezava muito. Mas não conhecia as irmãs. Custei a me decidir, pois não queria deixar minha família, meus pais e irmãos”, comentou.