Fogo em veículo: por que acontece e como evitar que ocorra com você

Fusca pega fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha, e deixa um morto Crédito: Leitor | A Gazeta

A Gazeta conversou com mecânicos que deram dicas e explicaram quais fatores podem provocar incêndios em veículos. Casos como o do Fusca que pegou fogo na Rodovia do Sol , em Vila Velha , nesta quarta-feira (22), acontecem com relativa frequência. Dessa vez o desfecho foi ainda mais trágico, com a morte do condutor. Para tentar evitar esse tipo de incidente,conversou com mecânicos que deram dicas e explicaram quais fatores podem provocar incêndios em veículos.

Em primeiro lugar, os especialistas concordaram com o mesmo ponto: a importância da manutenção preventiva.

"Ela é mais barata do que a manutenção corretiva. O manual do fabricante especifica de quanto em quanto tempo o motorista deve levar, mas os carros mais novos costumam indicar que a manutenção preventiva seja feita a cada 10 mil quilômetros rodados", explicou Ricardo Barbosa, especialista no setor automotivo e diretor da Oficina Beira-Mar, em Vitória

"É importante conversar com o mecânico. Carro é igual médico: quando você estiver diante do mecânico, fale sobre as dores do veículo: se está freando mal, vazando óleo, exalando cheiro de combustível. Isso ajuda muito no diagnóstico. Assim o profissional olha o todo e também esses detalhes" Ricardo Barbosa - Especialista no setor automotivo e diretor da Oficina Beira-Mar

parte elétrica, por uma pane. Para Cristovan Ladeira da Silva, que é mecânico da GP Pneus, em Vitória , uma das causas comuns para incêndio em veículos vem da, por uma pane.

"A parte do catalisador também costuma dar problema. Por exemplo, um catalisador com muito tempo de uso pode ter um entupimento e começar a aquecer. Assim, tudo o que está ao redor, como uma borracha ou plástico, pode absorver o calor e gerar chama", ressaltou Cristovan.

Outro ponto levantado por ele é o de mangueiras desgastadas: caso ela esteja obstruída ou úmida, é possível que o combustível esteja vazando e, assim, o carro pode pegar fogo.

Olho no extintor

De acordo com o Corpo de Bombeiros , a recorrente falta de extintores nos interiores dos carros também contribui para o aumento das ocorrências.

Além disso, a corporação indica que, em possíveis casos de incêndio, os motoristas precisam de cuidados básicos para evitar acidentes mais graves.