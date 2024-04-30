Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ajuda

FGTS: saque calamidade é liberado em Muniz Freire e Bom Jesus do Norte

Moradores que tiveram prejuízos materiais decorrentes das enchentes podem fazer saques, desde que haja saldo no FGTS; veja passo a passo e requisitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2024 às 12:46

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 12:46

Chuva deixa ruas alagadas em Bom Jesus do Norte
Como ficou Bom Jesus do Norte durante enchente de março Crédito: Erik Tardin
Os moradores das áreas afetadas pelas chuvas no mês de março em Bom Jesus do Norte e Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, podem solicitar à Caixa o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade até o dia 22 de junho.
Para sacar, é necessário que o trabalhador possua saldo na conta do FGTS e não ter feito retirada pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo de saque é de R$ 6.220,00 por conta vinculada.
A solicitação é realizada de pelo Aplicativo FGTS, opção Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.

Passo a passo 

  • Realizar o download do app FGTS, por meio do saque da Caixa, e inserir as informações de cadastro

  • Ir na opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou ir no menu inferior “Saques” e selecionar “Solicitar saque”

  • Clicar em “Calamidade pública” — informar o nome do município e selecione na lista

  • Selecionar o tipo do comprovante de endereço e digitar o CEP e número da residência

  • Encaminhar foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade

  • Selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou outro banco e enviar a solicitação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Muniz Freire Bom Jesus do Norte Caixa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados