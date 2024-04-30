FGTS: saque calamidade é liberado em Muniz Freire e Bom Jesus do Norte

Para sacar, é necessário que o trabalhador possua saldo na conta do FGTS e não ter feito retirada pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo de saque é de R$ 6.220,00 por conta vinculada.

A solicitação é realizada de pelo Aplicativo FGTS, opção Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.