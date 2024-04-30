FGTS: saque calamidade é liberado em Muniz Freire e Bom Jesus do Norte

Os moradores das áreas afetadas pelas chuvas no mês de março em Bom Jesus do Norte e Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, podem solicitar à Caixa o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade até o dia 22 de junho.
Para sacar, é necessário que o trabalhador possua saldo na conta do FGTS e não ter feito retirada pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo de saque é de R$ 6.220,00 por conta vinculada.
A solicitação é realizada de pelo Aplicativo FGTS, opção Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.
Passo a passo
- Realizar o download do app FGTS, por meio do saque da Caixa, e inserir as informações de cadastro
- Ir na opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou ir no menu inferior “Saques” e selecionar “Solicitar saque”
- Clicar em “Calamidade pública” — informar o nome do município e selecione na lista
- Selecionar o tipo do comprovante de endereço e digitar o CEP e número da residência
- Encaminhar foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade
- Selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou outro banco e enviar a solicitação