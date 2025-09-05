Home
Feira reúne tradição italiana em Marechal Floriano durante o final de semana

A festa celebra a culinária italiana com experiência gastronômica completa de sexta-feira (5) a domingo (7); entrada é gratuita

Redação de A Gazeta

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 21:19

Talharim à bolonhesa
Talharim à bolonhesa é um dos pratos da culinária italiana servidos na feira Crédito: Divulgação

O final de semana está cheio de opções para quem quer se divertir na Grande Vitória, mas quem está interessada em curtir mais a região de montanhas conta com uma boa opção. A poucos quilômetros de Vitória acontece a 3ª Feira Gastronômica de Araguaya, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. A festa celebra a culinária italiana com experiência gastronômica completa de sexta-feira (5) a domingo (7). A entrada é gratuita.

Os interessados devem ficar atentos aos horários. Nesta sexta-feira o espaço fica aberto até às 22, já no sábado o local abre de 13h às 21h. No dia de encerramento, a área funciona de 8h Às 19h.

Reconhecida como um dos maiores acervo cultural italiano do Estado, Araguaya oferecerá aos visitantes um cardápio variado com pratos típicos que remetem à tradição da imigração, como polenta frita com queijo e macarrão à bolonhesa, Porcelinha, um prato típico que leva feijão e porco, e massas artesanais, como o Talharim caseiro à bolonhesa, e o Talharim caseiro com gorgonzola e bacon.

A iniciativa, além de fortalecer a identidade cultural da região, busca impulsionar o turismo local e apoiar os micro e pequenos empreendedores. No local, os visitantes também vão poder aproveitar oficinas de preparo de cafés especiais, de polenta e pizza serão oferecidas de graça aos visitantes na famosa Casa do Nono, ponto turístico da cidade.

Shows e cultura de graça

Para enriquecer a experiência, o evento terá uma programação cultural e musical durante os três dias, com shows, apresentações de grupos folclóricos e oficinas gastronômicas, que permitirão aos participantes aprender sobre o preparo de pratos tradicionais. Veja programação completa do evento: 

 Sexta-feira (05/09)

  • 17h: Abertura do evento
  • 17h15: Show com Tony da Viola
  • 18h30: Concentração da cantarola italiana
  • 19h: Chegada da cantarola italiana
  • 20h: Edson Show
  • 22h: Show musical com Ni e Guinho

Sábado (06)

  • 13h: Experiência cultural: torneio de bocha
  • 14h: Experiência gastronômica: Oficina de pizza na Casa do Nono
  • 15h: Show com Old Brothers
  • 17h: Grupo folclorístico Fiore D’ Amore
  • 17h30: Grupo folclorístico Piccinini Dei Monti
  • 18h: Show com Braulio e Fernando da Viola
  • 19h: Show com Tiago e Rodolfo
  • 21h: Show com Jardel e Jeferson Passamani

Domingo (07)

  • 08h: Santa Missa na Paróquia São Miguel Arcanjo
  • 10h: Reabertura do evento
  • 11h30: Show com Mirano Shuller e João Augusto
  • 12h: Experiência gastronômica: Oficina de preparo da polenta na Casa do Nonno 
  • 13h: Show com Lucas Pezzini 
  • 14h: Experiência gastronômica: oficina de Cafés Especiais 
  • 14h30: Show com Paulo Henrique
  •  18h30: Show com Emerson Tesch

