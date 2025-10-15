Oportunidades

Fapes oferece 300 bolsas para alunos de mestrado e doutorado no ES

Bolsas terão duração de até quatro anos e têm o objetivo de formar e manter doutores no Espírito Santo; inscrições vão até 27 de novembro

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:03

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) abriu uma nova chamada pública com a oferta de 300 bolsas de mestrado e doutorado para estudantes vinculados a programas de pós-graduação do Estado. O objetivo, segundo o diretor-geral da instituição, Rodrigo Varejão, é preparar os capixabas “para os desafios científicos e tecnológicos do nosso tempo”.

O edital faz parte do Programa Capixaba de Formação de Recursos Humanos (Procap), principal iniciativa da fundação voltada à capacitação de pesquisadores. São 190 bolsas de mestrado e 110 de doutorado, com valores mensais de R$ 3.200 e R$ 4.500, respectivamente. As bolsas têm duração de 24 meses (mestrado) e 48 meses (doutorado).

O novo edital está disponível no site da Fapes (clique aqui), e as inscrições ficam abertas até as 17h59 do dia 27 de novembro. A seleção será feita em parceria com os programas de pós-graduação credenciados pela Capes.

Crescimento e reajuste

O número de bolsas de mestrado e doutorado tem crescido junto com a expansão da pós-graduação do Espírito Santo. Uma vez que novos programas são aprovados, mais bolsas são oferecidas para cobrir essa demanda Rodrigo Varejão Diretor-geral da FAPES

O diretor também destaca que os valores foram reajustados para compensar perdas inflacionárias e colocam o Espírito Santo em posição de destaque nacional: “Hoje o nosso Estado oferece o segundo maior valor do Brasil para essa modalidade”, afirma.

Planejamento e garantia orçamentária

Um dos pontos enfatizados pela Fapes é a garantia de recursos para todo o período da bolsa, e não apenas para o ano vigente. “Esse é o maior compromisso da Fapes. Nós sempre garantimos o recurso para todo o período, seja de dois ou quatro anos, conforme a duração da bolsa”, assegura Varejão.

Itinerário de formação científica

A chamada de mestrado e doutorado integra um itinerário mais amplo da Fapes, que começa ainda na educação básica e se estende até a fixação de doutores no Estado.

“Esse programa cobre vários editais. Ele começa desde as bolsas de iniciação científica júnior, passa por bolsas de graduação, mestrado, doutorado e chega até um programa de fixação de doutores”, detalha o diretor. Segundo ele, a ideia é permitir que o pesquisador capixaba percorra todas as etapas da formação científica e tecnológica sem precisar deixar o Estado.

Impacto e desafios

Para o diretor, investir na qualificação de pesquisadores é estratégico para o desenvolvimento econômico e social capixaba. “Preparar as pessoas é fundamental. Esse programa cumpre muito bem o papel de inserir os capixabas na formação científica e tecnológica, ampliando possibilidades de atuação tanto na academia quanto nas empresas e nos serviços públicos”, afirma.

Ainda assim, o desafio da permanência na pós-graduação e do custo de vida segue em pauta. Segundo Varejão, os valores atuais foram definidos a partir de um estudo do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). “Nós seguimos um estudo feito pelo Confap, que trouxe valores atualizados considerando a inflação e o custo de vida. Hoje praticamos valores acima do piso estabelecido e acima do que é pago pelas agências federais”, diz.



Cobertura e comparativo

Atualmente, a Fapes atende a 55% dos estudantes de pós-graduação do Espírito Santo com bolsas próprias. O restante é contemplado por programas federais, como CAPES e CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).



“Mais da metade dos estudantes de mestrado e doutorado são atendidos por programas de bolsas, e a maior parcela é paga pela Fapes”, aponta o diretor. A meta, segundo ele, é manter e ampliar o alcance do programa nos próximos anos, acompanhando o ritmo de crescimento dos programas de pós-graduação no Espírito Santo.

SERVIÇO



Esta matéria foi produzida por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação da editora Mikaella Campos.



