Famílias são resgatadas de barco após inundações em Afonso Cláudio

Famílias precisaram ser resgatadas de barco após inundações em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/Prefeitura de Afonso Cláudio

Famílias do distrito Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, precisaram ser resgatadas de barco após ruas serem completamente alagadas pela chuva que atingiu a cidade nessa quinta-feira (25). Em uma publicação nas redes sociais na noite dessa sexta-feira (26), a prefeitura informou que a intensa chuva que atingiu Afonso Cláudio na quinta-feira (25) desencadeou sérios transtornos na cidade, resultando em alagamentos tanto na sede quanto no interior.

“O Rio Guandu, atingindo a marca de 5,60 metros no centro da cidade, invadiu ruas e residências, deixando moradores assustados e causando perdas significativas. A cidade, já castigada por uma forte chuva na segunda-feira (22), registrou novamente o maior volume de chuva no Estado, com acumulados alarmantes de 86.2 mm. O prefeito Luciano Roncetti Pimenta e diversos servidores, interrompendo suas férias, uniram esforços para enfrentar a emergência”, descreve um trecho da nota.

De acordo com o município, o Distrito de Fazenda Guandu foi um dos pontos mais afetados com as chuvas dessa quinta-feira (25), com registros de moradores que perderam móveis, eletrodomésticos e bens pessoais.

Segundo a prefeitura, a chuva intensa na região começou no final da tarde, causando inundações que cobriram várias ruas do distrito, inclusive a ponte de acesso. “As equipes da Defesa Civil Municipal e de diversas secretarias responderam prontamente, utilizando barcos para resgatar famílias isoladas”, informaram.

A prefeitura informou ainda que as águas dos rios Guandu e do Peixe começaram a chegar na sede do município por volta das 22h. Às 2h30 da madrugada de sexta-feira (26), o nível do Rio Guandu atingiu 5,19 metros, invadindo ruas e residências nos bairros Itapuã, São Tarcísio e Boa Fé. Segundo o município, o nível do rio continuou subindo, alcançando 5,60 metros.

“Para o alívio de todos, às 5h46 já tinha recuado 77 centímetros, alcançando 4,83 metros. A chuva também impactou outros distritos, incluindo Vila Pontões, Piracema e Serra Pelada”, ressalta.

Segundo o município, na manhã desta sexta-feira (26), iniciou-se uma força-tarefa para auxiliar os afetados, mobilizando caminhões-pipa, máquinas e caminhões de carroceria. “A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação também está atuando no suporte às vítimas”, concluiu o município.