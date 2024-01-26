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Ruas inundadas

Famílias são resgatadas de barco após inundações em Afonso Cláudio

Cidade foi a que mais registrou chuva nas últimas horas e todo o Estado e a situação várias regiões ficou calamitosa
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

26 jan 2024 às 20:21

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 20:21

Famílias precisaram ser resgatadas de barco após inundações em Afonso Cláudio
Famílias precisaram ser resgatadas de barco após inundações em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/Prefeitura de Afonso Cláudio
Famílias do distrito Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, precisaram ser resgatadas de barco após ruas serem completamente alagadas pela chuva que atingiu a cidade nessa quinta-feira (25). Em uma publicação nas redes sociais na noite dessa sexta-feira (26), a prefeitura informou que a intensa chuva que atingiu Afonso Cláudio na quinta-feira (25) desencadeou sérios transtornos na cidade, resultando em alagamentos tanto na sede quanto no interior.
“O Rio Guandu, atingindo a marca de 5,60 metros no centro da cidade, invadiu ruas e residências, deixando moradores assustados e causando perdas significativas. A cidade, já castigada por uma forte chuva na segunda-feira (22), registrou novamente o maior volume de chuva no Estado, com acumulados alarmantes de 86.2 mm. O prefeito Luciano Roncetti Pimenta e diversos servidores, interrompendo suas férias, uniram esforços para enfrentar a emergência”, descreve um trecho da nota.
De acordo com o município, o Distrito de Fazenda Guandu foi um dos pontos mais afetados com as chuvas dessa quinta-feira (25), com registros de moradores que perderam móveis, eletrodomésticos e bens pessoais.
Segundo a prefeitura, a chuva intensa na região começou no final da tarde, causando inundações que cobriram várias ruas do distrito, inclusive a ponte de acesso. “As equipes da Defesa Civil Municipal e de diversas secretarias responderam prontamente, utilizando barcos para resgatar famílias isoladas”, informaram.

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A prefeitura informou ainda que as águas dos rios Guandu e do Peixe começaram a chegar na sede do município por volta das 22h. Às 2h30 da madrugada de sexta-feira (26), o nível do Rio Guandu atingiu 5,19 metros, invadindo ruas e residências nos bairros Itapuã, São Tarcísio e Boa Fé. Segundo o município, o nível do rio continuou subindo, alcançando 5,60 metros. 
“Para o alívio de todos, às 5h46 já tinha recuado 77 centímetros, alcançando 4,83 metros. A chuva também impactou outros distritos, incluindo Vila Pontões, Piracema e Serra Pelada”, ressalta.
Segundo o município, na manhã desta sexta-feira (26), iniciou-se uma força-tarefa para auxiliar os afetados, mobilizando caminhões-pipa, máquinas e caminhões de carroceria. “A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação também está atuando no suporte às vítimas”, concluiu o município.
No boletim desta sexta-feira (26), consta ainda um deslizamento de terra, no distrito de Fazenda Guandu, além da queda de três pontes na mesma localidade. Pontos de inundação no bairro Boa Esperança. Com 101,97 milímetros, o município também registrou o maior acumulado de chuva entre as cidades capixabas.

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