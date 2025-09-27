Ponta da Fruta

Famílias de Vila Esperança ocupam prédios em Vila Velha

Moradores estavam acampados em frente ao Palácio Anchieta desde o final de agosto; eles deixaram área onde moravam após decisão judicial determinar reintegração de posse

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 13:03

De acordo com a Polícia Militar, aproximadamente 50 pessoas saíram da Capital e se deslocaram para o interior de dois imóveis antigos e aparentemente em reforma. Ainda de acordo com a corporação, uma equipe da Guarda Municipal já estava presente no local.

Não foi feita intervenção no momento, cabendo à PM apenas o monitoramento do fato.

Adriana Paranhos, a Baiana, liderança comunitária de Vila Esperança, disse que o local ocupado estava desativado e, inclusive, já havia sido interditado pela prefeitura. Os prédios, segundo ela, não têm água nem energia elétrica e apenas um banheiro.

Como estavam morando na rua, Baiana informou que as famílias ocuparam os imóveis em Vila Velha como forma de cobrar as autoridades sobre as novas moradias prometidas. Segundo ela, muitas pessoas não aceitaram ou não receberam os valores oferecidos após terem que desocupar suas casas em Vila Esperança.

“Aparentemente, o prédio era um escritório ou uma pousada. O espaço é pequeno e também tem muito entulho. Apesar de não ser o local ideal para morarmos, queremos ir para um local mais digno”, comentou.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, os prédios ocupado spelas famílias são particulares e se encontram com alvará de construção em vigência.

Atendimento às famílias

Já a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informou que os atendimentos às famílias de Vila da Esperança e de Vale da Conquista foram realizados no posto montado no Projeto Tons de Amora, no bairro Jabaeté, quatro dias antes da reintegração de posse, conforme Plano de Ação.

Ainda conforme a nota da prefeitura, o posto funcionou no local no período de 4 a 11 de setembro, um dia após o fim da reintegração de posse, dia 10 de setembro, confirmada pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

“As famílias seguem sendo atendidas na sede da secretaria, desde o dia 12 de setembro, conforme divulgado nas redes sociais e site da PMVV, bem como através de cartazes deixados afixados no posto de atendimento e nas unidades da Assistência Social da região 5”, informa a nota da prefeitura.

Quem precisar de atendimento deve comparecer à sede da Semas para orientação e os devidos encaminhamentos. A secretaria funciona na Rua Henrique Laranja, 397, Centro de Vila Velha, e está atendendo aos munícipes diariamente.

As famílias começaram o acampamento em frente ao Palácio Anchieta no último dia 31, após uma decisão da Justiça que determinou a reintegração de posse da área. Desde 2017, o terreno de quase 295 mil metros quadrados na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, era sede das ocupações Vila Esperança e Conquista. O local, porém, é privado e foi alvo de uma disputa judicial iniciada em 2019, que culminou na desocupação, determinada em agosto. A demolição das casas foi finalizada no dia 10 de setembro.

A Justiça determinou, no último dia 19, a retirada do acampamento nas imediações da sede do governo do Estado. O juiz Carlos Magno Moulin Lima determinava que a medida fosse cumprida com urgência por oficiais de Justiça no sábado (20) com possibilidade de uso da força policial, se necessário.

