Famílias de Vila Esperança continuam acampadas em frente ao Palácio Anchieta

Ocupação da Vila Esperança continua em frente ao Palácio Anchieta Crédito: Fernando Madeira

Mesmo depois da Justiça ter determinado a retirada do acampamento em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, os moradores de Vila Esperança em Vila Velha seguem neste domingo (21) com as barracas montadas nas imediações da sede do governo do Estado.

A decisão pela manutenção de posse em favor do governo do Estado saiu na sexta-feira (19). O juiz Carlos Magno Moulin Lima determinava que a medida fosse cumprida com urgência por oficiais de Justiça no sábado (20) com possibilidade de uso da força policial, se necessário.

O repórter-fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira foi até o local na tarde deste domingo e constatou que as barracas continuavam lá.

As famílias começaram o acampamento no último dia 31, após uma decisão da Justiça que determinou a reintegração de posse da área. Desde 2017, o terreno de quase 295 mil metros quadrados na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, era sede das ocupações Vila Esperança e Conquista. O local, porém, é privado e foi alvo de uma disputa judicial iniciada em 2019, que culminou na desocupação, determinada em agosto. A demolição das casas foi finalizada no dia 10 de setembro.

Ainda no sábado, Adriana Paranhos, a Baiana, liderança comunitária de Vila Esperança, informou que a Justiça determinou até 15 dias para a saída das famílias. Porém, o advogado que representa o grupo deve entrar recurso contra a decisão, na expectativa de que o grupo possa permanecer no local.