Justiça determina retirada de barracas de famílias da frente do Palácio Anchieta

Acampamento montado nas imediações do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, pela ocupação de Vila Esperança Crédito: Carlos Alberto Silva

A Justiça determinou que o acampamento montado nas imediações do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, pelas famílias da ocupação de Vila Esperança, seja retirado. A decisão pela manutenção de posse em favor do governo do Estado saiu na sexta-feira (19). O juiz Carlos Magno Moulin Lima determina que a medida seja cumprida com urgência por oficiais de justiça a partir das 6h deste sábado (20) com possibilidade de uso da força policial, se necessário.

Uma representante da ocupação disse à reportagem, na manhã deste sábado, que o grupo não foi avisado da decisão. O repórter-fotográfico de A Gazeta Carlos Alberto Silva foi até o local, durante a manhã, e constatou que as barracas continuavam lá. Havia a presença de uma viatura da Polícia Militar, por volta das 9h30.