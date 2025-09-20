A Gazeta - Agora

Justiça determina retirada de barracas de famílias da frente do Palácio Anchieta

Publicado em 20/09/2025 às 10h21
Acampamento montado nas imediações do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, pela ocupação de Vila Esperança
Acampamento montado nas imediações do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, pela ocupação de Vila Esperança Crédito: Carlos Alberto Silva

A Justiça determinou que o acampamento montado nas imediações do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, pelas famílias da ocupação de Vila Esperança, seja retirado. A decisão pela manutenção de posse em favor do governo do Estado saiu na sexta-feira (19). O juiz Carlos Magno Moulin Lima determina que a medida seja cumprida com urgência por oficiais de justiça a partir das 6h deste sábado (20) com possibilidade de uso da força policial, se necessário.

Uma representante da ocupação disse à reportagem, na manhã deste sábado, que o grupo não foi avisado da decisão. O repórter-fotográfico de A Gazeta Carlos Alberto Silva foi até o local, durante a manhã, e constatou que as barracas continuavam lá. Havia a presença de uma viatura da Polícia Militar, por volta das 9h30.

As famílias começaram o acampamento no último dia 31, após uma decisão da Justiça que determinou a desocupação da área em que elas viviam. Desde 2017, o terreno de quase 295 mil metros quadrados na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, era sede das ocupações Vila Esperança e Conquista. O local, porém, é privado e foi alvo de uma disputa judicial iniciada em 2019, que culminou na desocupação, determinada em agosto. A demolição das casas foi finalizada no dia 10 de setembro.

