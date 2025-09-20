Justiça determina retirada de barracas de famílias da frente do Palácio Anchieta
A Justiça determinou que o acampamento montado nas imediações do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, pelas famílias da ocupação de Vila Esperança, seja retirado. A decisão pela manutenção de posse em favor do governo do Estado saiu na sexta-feira (19). O juiz Carlos Magno Moulin Lima determina que a medida seja cumprida com urgência por oficiais de justiça a partir das 6h deste sábado (20) com possibilidade de uso da força policial, se necessário.
Uma representante da ocupação disse à reportagem, na manhã deste sábado, que o grupo não foi avisado da decisão. O repórter-fotográfico de A Gazeta Carlos Alberto Silva foi até o local, durante a manhã, e constatou que as barracas continuavam lá. Havia a presença de uma viatura da Polícia Militar, por volta das 9h30.
As famílias começaram o acampamento no último dia 31, após uma decisão da Justiça que determinou a desocupação da área em que elas viviam. Desde 2017, o terreno de quase 295 mil metros quadrados na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, era sede das ocupações Vila Esperança e Conquista. O local, porém, é privado e foi alvo de uma disputa judicial iniciada em 2019, que culminou na desocupação, determinada em agosto. A demolição das casas foi finalizada no dia 10 de setembro.