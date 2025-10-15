Educação

Exemplos para vida: conheça histórias inspiradoras de professores do ES

Educadores formaram profissionais da Rede Gazeta ao longo das últimas décadas. Neste Dia do Professor, conheça algumas histórias e exemplos que transformaram vidas

Alice Trindade Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:19

Professores que inspiram Crédito: Acervo pessoal

Esta quarta-feira, 15 de outubro, marca o Dia do Professor. Uma data que, em tempos de escola, toda criança invariavelmente celebra com presentes a quem leciona, ensina e orienta. Mas, passados alguns anos desde a sala de aula, qual marca esses profissionais deixam em seus pupilos? Esta é a pergunta que fizemos a quatro profissionais da Rede Gazeta.

Felipe Khoury, repórter de HZ, se reconhece como uma pessoa criativa e sonhadora. Para ele, essa característica vem dos tempos de escola, quando a professora Rúbia Xibili, hoje diretora de uma escola municipal, lhe deu aulas: “Ela me mostrou que não existem limites para os nossos sonhos”.

A seguir, conheça histórias de quatro professores que contribuíram para a formação de pessoas que hoje você, leitor, vê nas telas da TV, ouve pelas ondas do rádio ou lê nos sites da Rede Gazeta. Este é um convite para que todos se inspirem neste Dia do Professor.

Infância levou ao doutorado

Fabíola se emociona ao ver o sucesso dos alunos Crédito: Acervo pessoal

Fabíola é professora de Literatura do Departamento de Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ela é considerada uma grande referência para a repórter Yasmin Spiegel, do Estúdio Gazeta, que em 2024 participou do Curso de Residência em Jornalismo e foi efetivada bem no dia da formatura da turma. A doutora em Letras conta que a paixão pelo estudo e pela leitura influenciaram sua escolha profissional na carreira de professora. “Fui uma criança indagadora e curiosíssima, traços que mantenho até hoje. Desejava então uma profissão que me possibilitasse ser uma estudante vitalícia”, afirma.

A oportunidade de criar vínculos e de compartilhar saberes com seus alunos faz parte de sua trajetória como educadora, principalmente quando observa o sucesso dos alunos nos caminhos que eles escolheram trilhar. Ela ainda destaca a emoção em ser lembrada por estudantes que passaram por sua sala de aula, e fala com orgulho daqueles que, posteriormente, viraram colegas de trabalho.

Acrescento que exercer essa profissão na rede pública de ensino superior, poder de algum modo contribuir com a educação gratuita e de qualidade, é uma honra e um privilégio Fabíola Padilha Professora de Literatura da UFES

Conselhos de liderança

Joelmo com seus alunos em um fórum geopolítico de Harvard Crédito: Acervo pessoal

Joelmo Costa é professor e coordenador pedagógico do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, em Vitória. Ele marcou a trajetória do ensino médio da gerente de Planejamento Comercial, Mariana Lindenberg, que destaca o comprometimento do educador em ouvir os alunos além do contexto de sala de aula.

“Algo que ele me ensinou é que, em um ambiente de liderança, você também tem sempre algo a aprender com o outro, o que possibilita uma relação de parceria muito melhor”, conta Mariana.

O professor de Geografia conta que um dos momentos mais marcantes de sua trajetória foi na época em que assumiu o papel de pai e mestre, quando teve a oportunidade de lecionar para sua filha mais velha, Sofia. Joelmo ressalta a emoção de ter contribuído na formação acadêmica e cultural dela.



É uma responsabilidade muito grande ser professor, pois alimentar sonhos, traçar objetivos, saber acolher e cobrar ao mesmo tempo, requer uma habilidade profissional difícil de executar. Joelmo Costa Coordenador pedagógico do Leonardo Da Vinci

Neste ano, o professor comemora seus 30 anos de profissão. Ele celebra essa marca com muito orgulho, principalmente por ter o reconhecimento de inúmeros alunos que hoje são grandes profissionais e empreendedores.

Referência no Jornalismo

“Em todas as aulas ele nos traz muitos ensinamentos sobre a vida, sobre como viver o aqui e o agora”. É desta forma que a produtora de Rádios Thayná Bahia destaca o impacto das aulas do professor José Antônio Martinuzzo durante sua época de graduação.

Martinuzzo é professor do Departamento de Comunicação Social da Ufes. Fascinado por livros, almejou desde a adolescência a área do Jornalismo, uma carreira que uniu tudo que o inspirava quando era mais jovem: estudos, paixão pela literatura e sede por conhecimento.

Escritor de vários livros, Martinuzzo é considerado uma referência no jornalismo capixaba Crédito: Acervo Pessoal

Para ele, nada o orgulha mais do que observar os profissionais que ajudou a formar. Baseado nisso, ele destaca um projeto desenvolvido em colaboração com estudantes de Jornalismo: uma coleção de nove livros sobre a história da comunicação capixaba.

Sempre digo que um professor pode muito pouco. O que lhe cabe é fazer convites, tentar inspirar à busca do conhecimento. José Antônio Martinuzzo Professor do curso de Jornalismo da UFES

Inspiração e legado

“Minha trajetória profissional tem sido profundamente marcada pela convicção de que a educação é o principal caminho para a construção de um mundo mais justo e igualitário.” É com essa reflexão que Rúbia Xibili inicia seu depoimento, repleto de memórias afetivas e lembranças marcantes de sua jornada como educadora.

Professora dedicada, Rúbia fez parte da formação do repórter Felipe Khoury, que relembra com carinho os tempos em que era seu aluno, ainda na primeira série. Hoje, ela ocupa o cargo de diretora da EMEF Prezideu Amorim, onde segue acompanhando, com orgulho, o crescimento e as conquistas de seus antigos e novos alunos.

Rúbia acompanha com orgulho a trajetória dos seus alunos Crédito: Acervo pessoal

Para ela, educar é abraçar uma profissão complexa, que muitas vezes não recebe o reconhecimento e o respeito que merece, especialmente nos tempos atuais. Rúbia enxerga a profissão como uma caminhada empolgante, que lhe ofereceu o privilégio de conviver diariamente com seres humanos em formação.

É para função de poucos. Pois é necessário ser sensível e olhar para cada estudante de forma que possa contribuir na construção de sua identidade e de seu mundo interior. Rúbia Xibili Diretora do EMEF Prezideu Amorim

* Alice Trindade é aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição do coordenador do programa, Eduardo Fachetti

