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Após visita

Ex-goleiro Bruno agradece canil em redes sociais e causa revolta

Condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, Bruno utilizou seu perfil para agradecer a receptividade do estabelecimento na terça-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 15:46

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 15:46

Ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, visitou um canil nesta terça-feira (23)
Ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, visitou um canil nesta terça-feira (23) Crédito: Reprodução
O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, utilizou as redes sociais para agradecer a um canil que visitou na terça-feira (23). Na postagem, o ex-atleta agradece pela receptividade e classifica a visita como "muito produtiva".
A postagem repercutiu muito mal, já que as investigações apontam que os restos mortais de Eliza teriam sido utilizados para alimentar os cachorros do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, Bola mantinha dez cães da raça rottweiler e um vira-lata na casa onde Eliza foi assassinada.
A página do canil Friends Bull Kennel respondeu aos agradecimentos e festejou a visita de Bruno. O perfil do estabelecimento agradeceu pelo carinho e afirmou que a família do ex-goleiro é "nota dez".
Ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, visitou um canil nesta terça-feira (23)
Ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, visitou um canil nesta terça-feira (23) Crédito: Reprodução
A postagem causou revolta nas redes sociais. Alguns internautas repudiaram a atitude tanto de Bruno quanto do canil.

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