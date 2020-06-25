Ex-goleiro Bruno agradece canil em redes sociais e causa revolta

Ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, visitou um canil nesta terça-feira (23) Crédito: Reprodução

O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, utilizou as redes sociais para agradecer a um canil que visitou na terça-feira (23). Na postagem, o ex-atleta agradece pela receptividade e classifica a visita como "muito produtiva".

A postagem repercutiu muito mal, já que as investigações apontam que os restos mortais de Eliza teriam sido utilizados para alimentar os cachorros do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, Bola mantinha dez cães da raça rottweiler e um vira-lata na casa onde Eliza foi assassinada.

A página do canil Friends Bull Kennel respondeu aos agradecimentos e festejou a visita de Bruno. O perfil do estabelecimento agradeceu pelo carinho e afirmou que a família do ex-goleiro é "nota dez".

Ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, visitou um canil nesta terça-feira (23) Crédito: Reprodução

A postagem causou revolta nas redes sociais. Alguns internautas repudiaram a atitude tanto de Bruno quanto do canil.

O "goleiro" bruno virou garoto propaganda de um: CANIL.

Os restos mortais de Eliza Samudio foi dado a cães, um CANIL contratou ele para ser garoto propaganda.

Esse país odeia mulheres, de todas as formas e lucra ate com a morte delas. pic.twitter.com/FsacfW6kKT — Kev? (@anarcokev) June 24, 2020

O ex goleiro Bruno, que matou Eliza Samudio, e deu os restos para cachorros comerem

virando

garoto

propaganda

de

um

canil.



QUE SOCIEDADE NOJENTA! A humanidade se perdeu faz tempo. Não tem cura pra isso. pic.twitter.com/Eg3X3xBcHl — cuarentenanda  (@capricornanda) June 24, 2020