Ex-goleiro Bruno agradece canil em redes sociais e causa revolta

O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, utilizou as redes sociais para agradecer a um canil que visitou na terça-feira (23). Na postagem, o ex-atleta agradece pela receptividade e classifica a visita como "muito produtiva".
A postagem repercutiu muito mal, já que as investigações apontam que os restos mortais de Eliza teriam sido utilizados para alimentar os cachorros do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, Bola mantinha dez cães da raça rottweiler e um vira-lata na casa onde Eliza foi assassinada.
A página do canil Friends Bull Kennel respondeu aos agradecimentos e festejou a visita de Bruno. O perfil do estabelecimento agradeceu pelo carinho e afirmou que a família do ex-goleiro é "nota dez".
A postagem causou revolta nas redes sociais. Alguns internautas repudiaram a atitude tanto de Bruno quanto do canil.