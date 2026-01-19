Home
Evento no ES discute a percepção dos brasileiros sobre o Brasil e o que isso revela

A primeira edição do ano de “Diálogos - Brasil no Espelho” será realizada no Auditório da Rede Gazeta, e contará com a presença do cientista político Felipe Nunes. O evento é restrito a convidados.

Rubi Conde

[email protected]

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14:10

Felipe Nunes, cientista político e autor do livro
A Rede Gazeta promove, nesta semana, a primeira edição do ano do evento Diálogos, que também marca o lançamento oficial do livro Brasil no Espelho, no Espírito Santo. A publicação apresenta um retrato inédito e aprofundado do brasileiro contemporâneo, com base em uma ampla pesquisa nacional.

O conteúdo será debatido pelo autor do livro, o cientista político Felipe Nunes, reconhecido como um dos principais especialistas do país em análise de dados, opinião pública e comportamento social. Fundador e CEO da Quaest, Nunes lidera uma das empresas mais respeitadas do setor de pesquisas no Brasil.

A obra, ao chegar no Espírito Santo, conecta o debate nacional à realidade capixaba. Com dados inéditos e interpretações relevantes, o livro oferece subsídios para decisões estratégicas em empresas, instituições públicas e entre lideranças regionais.

Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, promover debates como esse reforça o compromisso da instituição com a disseminação de informação de qualidade. “O ‘Diálogos - Brasil no Espelho’, abraça o lançamento da obra de Felipe Nunes e incentiva uma reflexão de qualidade sobre o país em que vivemos, especialmente adaptado para a realidade dos capixabas.”

