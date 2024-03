Estudo no ES mostra que possivelmente ingerimos plástico todos os dias

Análises em laboratório mostraram a presença de microplástico nas bebidas geralmente mais consumidas, como água, leite, cerveja, entre outras

O descarte irregular de plástico é um dos grandes desafios de combate à poluição há décadas. No início de 2023, um estudo da Universidade Federal do Paraná (UFPR) encontrou "rochas plastificadas" na paradisíaca Ilha da Trindade, localizada na costa do Espírito Santo. Mas, recentemente, alunas capixabas da Escola São Domingos se reuniram e, por meio de análises realizadas na Universidade Federal do Espírito Santo, descobriram microplásticos nas bebidas mais consumidas no dia a dia, como água, cerveja, suco e leite.