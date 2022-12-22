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Degradação ambiental

Orca que morreu no ES tinha quase um metro de plástico no estômago

Para especialistas, é provável que essa tenha sido a causa da morte do animal. Ele foi visto vivo por mergulhadores na última segunda-feira (19), mas apareceu sem vida no dia seguinte

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2022 às 15:25
Material encontrado dentro da orca
Material rígido e de cerca de 80 centímetros foi encontrado dentro da orca, além de sacolas e tampas plásticas  Crédito: Instituto Orca
Exames feitos após a morte da baleia orca que foi avistada no mar da Serra mostraram que ela possuía quase um metro de material plástico no estômago. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21) pelo Instituto Orca.
O animal foi visto vivo por três amigos mergulhadores na tarde de segunda-feira (19), momento registrado em um vídeo (veja abaixo). Na terça-feira (20), a orca apareceu morta. O trabalho de necropsia no animal começou ainda na terça-feira, após a chegada da carcaça ao instituto.
Segundo o gestor ambiental do Instituto Orca, João Marcelo Ramos, um material rígido, de 80 centímetros, foi encontrado dentro do animal. Além disso, a orca tinha sacolas e outros materiais plásticos no estômago.
"Encontramos algo como se fosse um tapete de carro, um plástico duro. Também tinha tampa de vasilha plástica, vários tipos de plástico. Não encontramos mais nada dentro do animal além desse material, o que significa que ele não estava conseguindo se alimentar", disse o gestor.

Provável causa da morte

Lupércio Barbosa, diretor do Instituto Orca, explicou que o volume de sacolas dentro do animal pode ter sido a causa da morte da orca.
"Essa grande quantidade de sacolas plásticas dentro da orca, sacolas pretas, significa que esse animal já não vinha conseguindo se alimentar há bastante tempo. O que pode justificar o estado de letargia e o fato dela estar mais magra", destacou o diretor.
Plástico encontrado dentro da orca media mais de 80 cm
Plástico encontrado dentro da orca media mais de 80 cm Crédito: Instituto Orca
Lupércio contou que animais marinhos têm sido encontrados com frequência com excesso de macroplásticos, como sacolas e microplásticos (pedaços pequenos de sacolas).
"É uma coisa que vem nos preocupando há algum tempo, não só a questão de macroplásticos, mas principalmente o microplástico. Mesmo que não cause diretamente a morte do animal, esse material pode desencadear vários problemas que levam a morte dos animais. O plástico inteiro, uma grande quantidade de material plástico, pode ocasionar uma obstrução digestiva", explicou o diretor.
Orca aparece morta em praia da Serra
Orca aparece morta em praia da Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
O diretor apontou que é possível salvar animais com plástico no estômago, mas que é um processo delicado e que não existe ainda em centros de reabilitação do Espírito Santo.
"Em situações como essa, precisaria ter capturado o animal com vida, e ele teria que ser levado para algum centro de reabilitação fora do Estado para fazer um ultrassom. Depois seria feita uma endoscopia e depois a retirada do material no estômago e daria uma grande chance para o animal poder se recuperar", descreveu Lupércio.
Com informações do g1 ES

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