Orca surpreende e interage com mergulhadores na Serra; veja vídeo

Um encontro curioso e incomum entre mergulhadores e uma orca foi registrado no mar de Nova Almeida, na Serra, nesta segunda-feira (19). O animal, que não costuma se aproximar de embarcações, interagiu com os homens e fez a felicidade de quem estava na lancha.

Imagens surpreendentes, registradas pelos ocupantes da embarcação, circularam em redes sociais. Mergulhador há 25 anos, não foi a primeira vez que Fernando Rocha viu uma orca, mas ele contou que o encontro foi emocionante. “Eu estava mergulhando e, quando subi na lancha, ela apareceu. Parecia até que conhecia a gente. Foi muito emocionante”, disse.

Segundo informações do Projeto Baleia Jubarte, as orcas, também popularmente chamadas de baleias por conta do tamanho, são golfinhos inteligentes presentes em alguns Estados brasileiros, e no verão costumam se aproximar da costa do litoral do Brasil.

Orca surpreende e interage com mergulhadores no mar na Serra; veja vídeo Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com o oceanógrafo Paulo Rodrigues, do Baleia Jubarte, apesar da interação rara, é preciso ter cuidado com o animal, pois orcas são selvagens e geralmente andam em família. Ele explicou que a área onde o cetáceo se aproximou do grupo de mergulhadores é um local de ocorrências desse tipo de aparição.

“Foi um privilégio ter tido esse encontro. Ela não deveria não estar bem para se aproximar assim e por estar sozinha, alguma coisa poderia estar acontecendo com ela”, disse o oceanógrafo.

Orca aparece morta

Na manhã desta terça-feira (20), uma orca foi encontrada morta entre as praias de Costa Bela e de Nova Almeida, ambas na Serra. Veterinários do Projeto Baleia Jubarte estão averiguando se é o mesmo animal que interagiu com mergulhadores na segunda-feira (19).

Orca aparece morta em praia da Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

O animal foi encontrado por moradores da região que caminhavam no local logo no início da manhã. O cetáceo foi levado para o Instituto Orca, em Guarapari, para ser necropsiado e saber as causas da morte e confirmar se é o mesmo animal que apareceu no dia anterior.