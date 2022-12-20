Foragido da Justiça é preso pela PF ao desembarcar no Aeroporto de Vitória

Um homem de 40 anos que era foragido da Justiça do Espírito Santo pelo crime de receptação cometido na Serra foi preso na noite de segunda-feira (19) dentro do Aeroporto de Vitória. A prisão foi efetuada pela Polícia Federal quando o foragido chegava ao Espírito Santo em um voo do Rio de Janeiro. Questionado pelos policiais, o homem não disse nada sobre os fatos imputados. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Federal, o homem não ofereceu resistência e não estava com nada de ilícito. Após a prisão, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória II de Viana, onde ficará à disposição da Justiça.