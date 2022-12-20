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Veio do RJ

Foragido da Justiça é preso pela PF ao desembarcar no Aeroporto de Vitória

A prisão aconteceu quando o foragido chegava ao Espírito Santo em um voo do Rio de Janeiro. Questionado pelos policiais, o homem não disse nada sobre os fatos imputados
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 dez 2022 às 08:33

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 08:33

Fachada do Aeroporto de Vitória
Homem foi preso pela PF no Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação
Um homem de 40 anos que era foragido da Justiça do Espírito Santo pelo crime de receptação cometido na Serra foi preso na noite de segunda-feira (19) dentro do Aeroporto de Vitória. A prisão foi efetuada pela Polícia Federal quando o foragido chegava ao Espírito Santo em um voo do Rio de Janeiro. Questionado pelos policiais, o homem não disse nada sobre os fatos imputados. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Federal, o homem não ofereceu resistência e não estava com nada de ilícito. Após a prisão, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória II de Viana, onde ficará à disposição da Justiça.

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