Suspeito de matar contador em tentativa de assalto é preso em Cariacica

Rodrigo da Vitória, de 44 anos, foi assassinado em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O crime ocorreu após uma tentativa de roubo ao carro da vítima, que deixou três filhos e a esposa. Imagens do sistema de videomonitoramento obtidas pela TV Gazeta mostram como tudo aconteceu (veja abaixo):

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Na ocasião, criminosos renderam a vítima e pediram a chave de seu veículo, a qual foi entregue. Logo em seguida, Rodrigo Silva reagiu ao assalto, entrando em luta corporal com um dos criminosos. Diversos tiros de arma de fogo foram disparados, atingindo a vítima cinco vezes.

Poucos dias após o fato, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) apreendeu um adolescente de 17 anos, sendo o suspeito de 22 anos o único foragido do crime.