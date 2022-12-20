Suspeito de matar contador em tentativa de assalto é preso em Cariacica

Um homem de 22 anos foi preso no bairro Oriente, em Cariacica, suspeito de participar do homicídio do contador Rodrigo Silva da Vitória, de 44 anos, em fevereiro deste ano. A prisão ocorreu no dia 15 de dezembro, mas só foi divulgada nesta segunda-feira (19).
O crime ocorreu após uma tentativa de roubo ao carro da vítima, que deixou três filhos e a esposa. Imagens do sistema de videomonitoramento obtidas pela TV Gazeta mostram como tudo aconteceu (veja abaixo):
Na ocasião, criminosos renderam a vítima e pediram a chave de seu veículo, a qual foi entregue. Logo em seguida, Rodrigo Silva reagiu ao assalto, entrando em luta corporal com um dos criminosos. Diversos tiros de arma de fogo foram disparados, atingindo a vítima cinco vezes.
Poucos dias após o fato, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) apreendeu um adolescente de 17 anos, sendo o suspeito de 22 anos o único foragido do crime.
Outros detalhes sobre as prisões, investigação e fotos do caso serão divulgados em entrevista coletiva, nesta terça-feira (20), na Chefatura de Polícia Civil.