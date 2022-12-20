Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após 10 meses

Suspeito de matar contador em tentativa de assalto é preso em Cariacica

O caso aconteceu em fevereiro deste ano, no bairro Bela Aurora. Na ocasião, bandidos anunciaram o roubo, a vítima reagiu e foi baleada pelo menos cinco vezes

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 22:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2022 às 22:09
Rodrigo da Vitória, de 44 anos, assassinado em Cariacica
Rodrigo da Vitória, de 44 anos, foi assassinado em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem de 22 anos foi preso no bairro Oriente, em Cariacica, suspeito de participar do homicídio do contador Rodrigo Silva da Vitória, de 44 anos, em fevereiro deste ano. A prisão ocorreu no dia 15 de dezembro, mas só foi divulgada nesta segunda-feira (19).
O crime ocorreu após uma tentativa de roubo ao carro da vítima, que deixou três filhos e a esposa. Imagens do sistema de videomonitoramento obtidas pela TV Gazeta mostram como tudo aconteceu (veja abaixo):
Na ocasião, criminosos renderam a vítima e pediram a chave de seu veículo, a qual foi entregue. Logo em seguida, Rodrigo Silva reagiu ao assalto, entrando em luta corporal com um dos criminosos. Diversos tiros de arma de fogo foram disparados, atingindo a vítima cinco vezes.
Poucos dias após o fato, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) apreendeu um adolescente de 17 anos, sendo o suspeito de 22 anos o único foragido do crime.
Outros detalhes sobre as prisões, investigação e fotos do caso serão divulgados em entrevista coletiva, nesta terça-feira (20), na Chefatura de Polícia Civil.

Veja Também

Motociclista recebe indenização de R$ 5 mil após cair em buraco no ES

Ponte para Guriri é interditada por conta de chuvas em São Mateus

MPES investiga contratação de manifestantes para participar de ato na Prainha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra
Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados