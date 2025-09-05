Estudantes de Conceição do Castelo conquistam ouro em Olimpíada Brasileira de Foguetes

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17:49
Alunos do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Elisa Paiva, de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, conquistaram uma medalha de ouro e duas de prata na 70ª Jornada de Foguetes de 2025, etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Foguetes. O evento aconteceu em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, no final do mês de agosto.
De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Sedu), os estudantes representaram o Espírito Santo com três equipes. Orientados pelos professores Luiz Filipe Mardegan Games e Pedro Henrique Milagre, os alunos desenvolveram os próprios foguetes utilizando garrafas PET, aletas de polietileno e bicos impressos em 3D, além de construírem as bases de lançamento com tubos metálicos.
Os estudantes se aprofundaram em temas como aerodinâmica, reações químicas e lançamento oblíquo, utilizando bicarbonato de sódio e vinagre como combustível.
Na competição, os resultados foram expressivos: a equipe 36 atingiu a marca de 229,5 metros, garantindo o ouro; a equipe 38 conquistou prata com 198,5 metros; e a equipe 37 também levou prata, alcançando 147,1 metros.
Mais do que as medalhas, os professores destacam a transformação dos alunos por meio do projeto.
Luiz Filipe Mardegan GamesProfessor
