Estudantes de Conceição do Castelo conquistam ouro em Olimpíada Brasileira de Foguetes

Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Elisa Paiva conquistou uma medalha de ouro e duas de prata na competição

Redação de A Gazeta

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17:49

CEEFMTI Elisa Paiva conquistaram uma medalha de ouro e duas de prata na 70ª Jornada de Foguetes de 2025

Alunos do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Elisa Paiva, de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, conquistaram uma medalha de ouro e duas de prata na 70ª Jornada de Foguetes de 2025, etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Foguetes. O evento aconteceu em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, no final do mês de agosto.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Sedu), os estudantes representaram o Espírito Santo com três equipes. Orientados pelos professores Luiz Filipe Mardegan Games e Pedro Henrique Milagre, os alunos desenvolveram os próprios foguetes utilizando garrafas PET, aletas de polietileno e bicos impressos em 3D, além de construírem as bases de lançamento com tubos metálicos.

Os estudantes se aprofundaram em temas como aerodinâmica, reações químicas e lançamento oblíquo, utilizando bicarbonato de sódio e vinagre como combustível.

Na competição, os resultados foram expressivos: a equipe 36 atingiu a marca de 229,5 metros, garantindo o ouro; a equipe 38 conquistou prata com 198,5 metros; e a equipe 37 também levou prata, alcançando 147,1 metros.

Mais do que as medalhas, os professores destacam a transformação dos alunos por meio do projeto. 

Os alunos aprenderam a lidar com frustrações, a persistir diante dos erros e a valorizar o trabalho em equipe. A cada teste, ajustavam seus foguetes e buscavam novas soluções. Essa vivência vai muito além de lançar foguetes: ela desenvolve cooperação, pensamento crítico e entusiasmo pela ciência

Luiz Filipe Mardegan Games

Professor

