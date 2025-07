Destaque nacional

Estratégia de dados e engajamento de A Gazeta é destaque na ANJ

A gerente de Produto Digital, Elaine Silva, e o editor-chefe de A Gazeta, Geraldo Nascimento, apresentaram em São Paulo um case que já mira o centenário da marca, em 2028

Bianca Lemos Estagiária de Comunicação Institucional / blemos

Publicado em 2 de julho de 2025 às 17:27

Gerente-executiva de Produto Digital, Elaine Silva e o editor-chefe de A Gazeta, Geraldo Nascimento, recebem receberam uma distinção da ANJ. Crédito: Rogerio Lorenzoni

Pensar no jornalismo do futuro passa, antes de tudo, por demonstrar na prática como dados e inteligência artificial podem aproximar redação, produto e público. Foi com essa premissa que a Rede Gazeta marcou presença, nesta terça-feira (01), na 3ª edição do Data Day, promovido pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), em São Paulo.>

O evento, reconhecido como o principal do país em dados aplicados às operações jornalísticas, contou com a participação de Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta, e de Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória. Na categoria “Estratégias Digitais”, eles apresentaram o projeto “2028 – Engajamento é a nossa Estrela do Norte”, que orienta a atuação do grupo rumo ao centenário da marca. >

Projeto 2028: engajamento integrado à redação

O projeto tem como principal objetivo tornar o negócio ainda mais essencial para o público capixaba, com foco no fortalecimento do engajamento e na consolidação da transformação digital. A proposta busca aproximar a marca da audiência, criar valor, ampliar a presença multiplataforma e aumentar a relevância no dia a dia. >

Desde então, uma equipe multidisciplinar monitora métricas em tempo real, trabalhando para fidelizar o leitor. Segundo Elaine, a mudança foi determinante para aproximar dados e produção jornalística. “Precisamos que as pessoas nos leiam para gerar engajamento”, afirmou. >

>

Geraldo destacou que a transformação só avançou porque envolveu toda a equipe editorial. “Isso não pode ficar só no discurso, a redação precisa estar diretamente envolvida. Nossa equipe entendeu o propósito da mudança e o seu papel na transformação, desde a produção até a distribuição”, complementou. >

Engajamento traduzido em resultados

A recirculação de páginas subiu 111,2%;

Os pageviews totais cresceram 6,6%;

A fatia de leitores que retornam avançou 20%;

O grupo de leitores leais aumentou em 27%. >

O desempenho chamou a atenção de Flávio Moreira, coordenador de inovação do InfoMoney, que destacou o poder do jornalismo local sustentado por credibilidade e conhecimento dos hábitos regionais para gerar novas receitas.>

Ao encerrar a sessão, Elaine e Geraldo reforçaram que, embora os dados sejam o guia, a prioridade segue sendo o público: engajar para manter A Gazeta relevante no Espírito Santo e fortalecer o modelo de negócios até 2028. “O que buscamos é uma audiência saudável e real”, conclui Elaine. >

(com informações da ANJ)>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta