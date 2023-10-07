Está sem água em casa? Cesan faz manutenção na rede neste sábado (7); veja bairros

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) iniciou, na manhã deste sábado (7) uma manutenção na rede de abastecimento nos munícipios de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Os serviços, segundo a lista disponibilizada pela Cesan, impactam 267 bairros, que podem ficar sem água nas torneiras durante o dia.
Os trabalhos estão previstos até as 23h, e o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão. Veja abaixo lista de bairros que podem ser afetados durante a manutenção:
Cariacica
- Bela Vista
- Bela Aurora
- Aparecida
- Alzira Ramos
- Alto Lage
- Alto da Boa Vista
- Boa Sorte
- Caçaroca
- Campina Grande
- Campo Belo
- Campo Grande
- Castelo Branco
- Chácaras União
- Cruzeiro Do Sul
- Dom Bosco
- Expedito
- Flexal I
- Flexal Ii
- Formate
- Graúna
- Itacibá
- Itanguá
- Itapemirim
- Itaquari
- Jardim América
- Jardim Botânico
- Jardim Campo Grande
- Jardim De Alah
- Maracanã
- Morada De Santa Fé
- Mucuri
- Nova Brasília
- Nova Campo Grande
- Nova Canaã
- Nova Valverde
- Novo Brasil
- Novo Horizonte
- Operário
- Oriente
- Padre Gabriel
- Parque Gramado
- Piranema
- Planeta
- Porto De SantanaPorto Novo
- Presidente Médici
- Retiro Saudoso
- Rio Branco
- Rio Marinho
- Rosa Da Penha
- Santa Barbara
- Santa Cecília
- Santa Paula
- Santana
- Santo André
- São Benedito
- São Conrado
- São Francisco
- São Geraldo
- São Geraldo Ii
- São Gonçalo
- Serra Do Anil
- Sotelândia
- Sotema
- Tabajara
- Tiradentes
- Tucum
- Vale Dos Reis
- Vale Esperança
- Valparaíso
- Vasco Da Gama
- Vera Cruz
- Vila Capixaba
- Vila Independência
- Vila Isabel
- Vila Palestina
- Vila Prudêncio
- Vista Dourada
- Vista Linda
- Vista Mar
Viana
- Areinha
- Arlindo Villaschi
- Campo
- Verde
- Canaã
- Caxias Do Sul
- Coqueiral De Viana
- Industrial
- Ipanema
- Marcílio De Noronha
- Morada Bethânia
- Nova Bethânia
- Parque Industrial
- Primavera
- Ribeira
- Soteco
- Universal
- Vale Do Sol
- Vila Bethânia
Vila Velha
- 23 De Maio
- Alecrim
- Alvorada
- Araças
- Argolas
- Aribiri
- Ataíde
- Balneário Ponta Da Fruta
- Barra Do Jucu
- Barramares
- Boa Vista I
- Boa Vista Ii
- Brisamar
- Cavaliere
- Centro Vila Velha
- Chácara Do Conde
- Cidade Da Barra
- Cobi De Baixo
- Cobi De Cima
- Cobilândia
- Cocal
- Coqueiral Itaparica
- Cristovão Colombo
- Darly Santos
- Divino Espírito Santo
- Dom João Batista
- Garoto
- Glória
- Guaranhuns
- Ibes
- Ilha Da Conceição
- Ilha Das Flores
- Ilha Dos Ayres
- Ilha Dos Bentos
- Industrial
- Interlagos
- Itapuã
- Itapuera Da Barra
- Jabaeté
- Jaburuna
- Jardim Asteca
- Jardim Colorado
- Jardim Do Vale
- Jardim Guadalajara
- Jardim Guaranhuns
- Jardim Marilândia
- João Goulart
- Jockey De Itaparica
- Morada Da Barra
- Morada Do Sol
- Morro Da Lagoa
- Normília Da Cunha
- Nossa Sra Da Penha
- Nova América
- Nova Itaparica
- Nova Ponta Da Fruta
- Novo México
- Olaria
- Paul
- Pedra Dos Búzios
- Planalto
- Ponta Da Fruta
- Pontal Das Garças
- Praia Da Costa
- Praia Das Gaivotas
- Praia De Itaparica
- Praia Do Sol
- Praia Dos Recifes
- Primeiro De Maio
- Recanto Da Sereia
- Residencial Coqueiral
- Retiro Do Congo
- Rio Marinho
- Riviera Da Barra
- Sagrada Família
- Santa Clara
- Santa Inês
- Santa Mônica
- Santa Mônica Popular
- Santa Paula I
- Santa Paula Ii
- Santa Rita
- Santos Dumont
- São Conrado
- São Torquato
- Soteco
- Terra Vermelha
- Ulisses Guimarães
- Vale Encantado
- Vila Batista
- Vila Garrido
- Vila Guaranhuns
- Vila Nova
- Vista Da Penha
- Zumbi Dos Palmares
Vitória
- Andorinhas
- Ariovaldo Favalessa
- Barro Vermelho
- Bela Vista
- Bento FerreiraBonfim
- Caratoíra
- Centro Vitoria
- Condusa
- Conquista
- Consolação
- Da Penha
- Da Piedade
- De Lourdes
- Do Cabral
- Do Cruzamento
- Do Moscoso
- Do Quadro
- Enseada Do Suá
- Estrelinha
- Fonte Grande
- Forte São João
- Fradinhos
- Grande Vitória
- Gurigica
- Horto
- Ilha Das Caieiras
- Ilha De Santa Maria
- Ilha Do Boi
- Ilha Do Frade
- Ilha Do Príncipe
- Inhanguetá
- Itararé
- Jesus De Nazareth
- Joana D’arc
- Jucutuquara
- Mario Cypreste
- Maruípe
- Monte Belo
- Nazareth
- Nova Palestina
- Parque Moscoso
- Praia Do Canto
- Praia Do Sua
- Redenção
- Resistência
- Romão
- Santa Cecília
- Santa Clara
- Santa Helena
- Santa Lúcia
- Santa Luiza
- Santa Martha
- Santa Tereza
- Santo André
- Santo Antônio
- Santos Dumont
- Santos Reis
- São Benedito
- São Cristóvão
- São José
- São Pedro
- Tabuazeiro
- Universitário
- Vila Rubim