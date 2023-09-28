Furto de cabos interrompe fornecimento de água em Presidente Kennedy

A concessionária informou que equipes técnicas estão no local fazendo a instalação de novos cabos e trabalhando na retomada da operação. Segundo a companhia, o abastecimento de água será normalizado gradativamente em até 24 horas, após a conclusão dos serviços.

A Cesan explica que o retorno do fornecimento às residências ocorre primeiro nas áreas mais baixas e próximas às estações de bombeamento e, em seguida, nas partes mais altas e nas extremidades das redes. Ainda de acordo com a companhia, carros-pipa foram acionados para complementar o fornecimento de água até a normalização total do abastecimento. Não há informações sobre as localidades afetadas pela falta de abastecimento.