Espírito Santo é o 1º Estado a atingir meta de imunização contra gripe

Até a manhã de segunda-feira (1), o Espírito Santo contabilizava 1.093.526 pessoas do grupo prioritário vacinadas contra a influenza. O número corresponde a 90% de imunização do grupo que possui prioridade durante a campanha. O Espírito Santo foi o primeiro Estado do Brasil a alcançar a meta determinada pelo Ministério da Saúde. Os dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).
No grupo prioritário estão idosos, profissionais da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, indígenas e adultos de 55 a 59 anos.
A 22ª edição da Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza teve início no dia 23 de março e se encerra no próximo dia 30.
Vale lembrar que a vacina não protege diretamente contra o novo coronavírus, mas é uma forma de proteção para que o grupo prioritário não tenha o sistema imunológico impactado durante a pandemia.