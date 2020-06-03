Espírito Santo é o 1º Estado a atingir meta de imunização contra gripe

90% do grupo tido como prioritário já recebeu a dose da vacina contra a influenza

No grupo prioritário estão idosos, profissionais da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, indígenas e adultos de 55 a 59 anos.

A 22ª edição da Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza teve início no dia 23 de março e se encerra no próximo dia 30.