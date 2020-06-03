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Espírito Santo é o 1º Estado a atingir meta de imunização contra gripe

No grupo prioritário estão idosos, profissionais da saúde, gestantes, puérperas, indígenas e adultos de 55 a 59 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 19:40

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 19:40

Vacinação em Cachoeiro recomeça na segunda (30)
90% do grupo tido como prioritário já recebeu a dose da vacina contra a influenza Crédito: Divulgação/PMCI
Até a manhã de segunda-feira (1), o Espírito Santo contabilizava 1.093.526 pessoas do grupo prioritário vacinadas contra a influenza. O número corresponde a 90% de imunização do grupo que possui prioridade durante a campanha. O Espírito Santo foi o primeiro Estado do Brasil a alcançar a meta determinada pelo Ministério da Saúde. Os dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).
No grupo prioritário estão idosos, profissionais da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, indígenas e adultos de 55 a 59 anos.
A 22ª edição da Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza teve início no dia 23 de março e se encerra no próximo dia 30.
Vale lembrar que a vacina não protege diretamente contra o novo coronavírus, mas é uma forma de proteção para que o grupo prioritário não tenha o sistema imunológico impactado durante a pandemia.

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