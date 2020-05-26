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Coronavírus

Covid-19: mais de 200 profissionais de saúde contaminados no Sul do ES

Segundo sindicato dos profissionais de saúde do Sul do Estado, há denúncias de falta de equipamentos de segurança e más condições de trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 18:40

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 18:40

Médico com máscara de ventilação mecânica para intubar pacientes
Médico com máscara de ventilação mecânica para intubar pacientes Crédito: Sergey Mironov/Shutterstock
Dentro dos hospitais, profissionais de saúde trabalham na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Mas, a doença tem atingido fortemente o setor. No Sul do Espírito Santo, 216 trabalhadores já foram contaminados até o momento, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O sindicato da categoria tem recebido denúncias quanto à falta de equipamentos e condições de segurança.
Em todo o Estado, são 2.802 profissionais de saúde que já pegaram a Covid-19. Quatro morreram e 1.810 foram curados. Em Cachoeiro de Itapemirim, 54 profissionais já testaram positivo para a doença. Clínico geral que atua em unidades no município sulino, Adriano Munhões é um dos que estão na linha de frente, correndo riscos e trabalhando com medo.
Estou falando em nome dos profissionais, médicos e enfermeiros que estão carregando toda esta carga junto conosco, que têm medo, a tristeza de que muitas vezes não podemos ter contato com nossos familiares. Por hora, estamos conseguindo manter o atendimento de forma regular nos principais pontos de urgência e emergência, mas com os profissionais afastados por suspeitas ou confirmados, a situação para os próximos dias e semanas é preocupante, disse o médico.
Por conta da redução no quadro de profissionais, que tiveram de se afastar do trabalho para a recuperação da doença, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) suspendeu, nesta terça-feira (26), cirurgias eletivas e proibiu por segurança a entrada de visitantes e acompanhantes de pacientes.

DENÚNCIAS

Segundo a coordenadora do Sindicato de Saúde da Regional Sul, Rita Olímpio, durante a pandemia os profissionais têm denunciado irregularidades nas unidades. Tem hospital que agente constatou que está dispensando apenas uma máscara hospitalar para o servidor. Outra reclamação frequente é a falta de insumos que está faltando em alguns hospitais, como sabonete, recipiente para álcool em gel, pois não estão conseguindo que o fornecedor entregue, disse.
Coordenadora do Sindicato de Saúde da Regional Sul, Rita Olímpio
Coordenadora do Sindicato de Saúde da Regional Sul, Rita Olímpio Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
Ela diz que o sindicato tem trabalhado no sentido de fiscalizar as instituições hospitalares. Outra falta é um local específico adequando para o servidor tomar um banho após um plantão, muitos estão saindo dos hospitais com a roupa do plantão e isso prejudica a saúde do cidadão e do trabalhador. Temos feitos denúncias, solicitamos tudo por escrito e quem tem nos dado retorno é o Ministério Público do Trabalho em defesa da saúde e da vida dos trabalhadores, afirmou a coordenadora do sindicato.
A Secretaria de Saúde do Estado foi procurada pela reportagem, mas não deu retorno até o fechamento desta matéria.

CONFIRA O NÚMERO DE PROFISSIONAIS NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO

  • Cachoeiro - 54 confirmados com a doença, 23 curados
  • Marataízes - 18 confirmados e cinco curados
  • Presidente Kennedy - 41 profissionais foram contaminados e 28 foram curados
  • Itapemirim - Nove confirmados e seis curados
  • Anchieta - 14 confirmados e 10 curados
  • Piúma - quatro confirmados e dois curados
  • Mimoso do Sul - 16 confirmados e quarto curados
  • Venda Nova do Imigrante - sete confirmados e todos curados
  • Guaçuí - 11 confirmados e oito foram curados
  • Divino de São Lourenço - dois confirmados e todos curados
  • Vargem Alta - 3 confirmados e um caso foi curado
  • Castelo - 4 confirmados e todos os profissionais curados
  • Bom Jesus do Norte e Irupi - um confirmado
  • Rio Novo do Sul - um confirmado
  • Atílio Vivácqua - um confirmado
  • Ibitirama - um confirmado
  • Apiacá - um confirmado
  • Brejetuba - um confirmado
  • Alegre  três confirmados todos curados
  • Conceição do Castelo  três confirmados e dois já foram curados
  • Muqui - três confirmados e um curado
  • São José do Calçado - sete confirmados e seis estão curados
  • Alfredo Chaves - 4 confirmados
  • Afonso Claúdio - 6 confirmados

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