Covid-19: mais de 200 profissionais de saúde contaminados no Sul do ES

Médico com máscara de ventilação mecânica para intubar pacientes Crédito: Sergey Mironov/Shutterstock

Sul do Espírito Santo, 216 trabalhadores já foram contaminados até o momento, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O sindicato da categoria tem recebido denúncias quanto à falta de equipamentos e condições de segurança. Dentro dos hospitais, profissionais de saúde trabalham na linha de frente no combate ao novo coronavírus . Mas, a doença tem atingido fortemente o setor. No, 216 trabalhadores já foram contaminados até o momento, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O sindicato da categoria tem recebido denúncias quanto à falta de equipamentos e condições de segurança.

Em todo o Estado, são 2.802 profissionais de saúde que já pegaram a Covid-19. Quatro morreram e 1.810 foram curados. Em Cachoeiro de Itapemirim , 54 profissionais já testaram positivo para a doença. Clínico geral que atua em unidades no município sulino, Adriano Munhões é um dos que estão na linha de frente, correndo riscos e trabalhando com medo.

Estou falando em nome dos profissionais, médicos e enfermeiros que estão carregando toda esta carga junto conosco, que têm medo, a tristeza de que muitas vezes não podemos ter contato com nossos familiares. Por hora, estamos conseguindo manter o atendimento de forma regular nos principais pontos de urgência e emergência, mas com os profissionais afastados por suspeitas ou confirmados, a situação para os próximos dias e semanas é preocupante, disse o médico.

DENÚNCIAS

Segundo a coordenadora do Sindicato de Saúde da Regional Sul, Rita Olímpio, durante a pandemia os profissionais têm denunciado irregularidades nas unidades. Tem hospital que agente constatou que está dispensando apenas uma máscara hospitalar para o servidor. Outra reclamação frequente é a falta de insumos que está faltando em alguns hospitais, como sabonete, recipiente para álcool em gel, pois não estão conseguindo que o fornecedor entregue, disse.

Coordenadora do Sindicato de Saúde da Regional Sul, Rita Olímpio Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Ela diz que o sindicato tem trabalhado no sentido de fiscalizar as instituições hospitalares. Outra falta é um local específico adequando para o servidor tomar um banho após um plantão, muitos estão saindo dos hospitais com a roupa do plantão e isso prejudica a saúde do cidadão e do trabalhador. Temos feitos denúncias, solicitamos tudo por escrito e quem tem nos dado retorno é o Ministério Público do Trabalho em defesa da saúde e da vida dos trabalhadores, afirmou a coordenadora do sindicato.

A Secretaria de Saúde do Estado foi procurada pela reportagem, mas não deu retorno até o fechamento desta matéria.

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