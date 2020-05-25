Covid-19: hospital de Cachoeiro suspende cirurgias e proíbe acompanhantes

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Heci

A partir de terça-feira (26), estão suspensas todas as cirurgias eletivas e também está proibido o acesso de acompanhantes e visitantes ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI). A unidade, que é referência na região nos tratamentos de câncer e doenças do coração, tomou a decisão nesta segunda-feira (25), por conta da baixa de funcionários, contaminados pelo novo coronavírus . As medidas valem por uma semana, mas poderão se estender por tempo indeterminado.

Segundo a diretora técnica da unidade, a médica Sabina Aleixo, o objetivo é manter a segurança dos usuários e dos colaboradores da instituição. Vários profissionais de saúde trabalham em nosso hospital e em outros. Muitos colaboradores estão com coronavírus, estamos com poucos funcionários para conseguir manter o serviço, comentou.

A médica garante que estão mantidos os serviços de urgência e emergência, além dos atendimentos que não podem ser interrompidos como os de radioterapia, quimioterapia e a hemodiálise. Estamos com baixa de colaboradores, então a medida é para assegurar que não tenhamos mais casos entre nossa equipe e nossos pacientes, disse o diretor clínico, o médico Bruno Resende.

SERVIÇOS

Segundo a unidade, aqueles pacientes que tinham consultas agendadas, receberão o contato do hospital para que os procedimentos sejam remarcadas para um novo momento, mais propício.

Serviços como o Banco de Sangue e o Banco de Leite continuarão funcionando para urgências. As doações continuarão sendo feitas, com ressalvas. No caso do Banco de Leite, elas poderão ser agendadas pelo telefone (28) 3526-6199.