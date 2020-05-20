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Coronavírus: Cachoeiro intensifica busca ativa por pessoas infectadas

O trabalho está sendo realizado com familiares de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Na próxima semana, os testes serão feitos em pessoas que apresentarem sintomas gripais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 15:18

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 15:18

Familiares de pacientes hospitalizados pelo coronavírus serão testados
Familiares de pacientes hospitalizados pelo coronavírus serão testados Crédito: Márcia Leal/PMCI
Equipes da secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começaram a intensificar as visitas, nesta quarta-feira (20), nas casas de pessoas que foram hospitalizadas com suspeita ou confirmação de Covid-19. A ação, segundo a prefeitura, é complementar ao inquérito sorológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), para estimar o grau de propagação da infecção no Espírito Santo.
De acordo com a prefeitura, este trabalho começou a ser realizado desde o momento em surgiram os primeiros casos positivos no município. A intenção agora é intensificar a ação e testar os familiares desses pacientes positivos, orientando sobre as medidas de isolamento social aos que testarem positivo para a Covid-19. Mais de 150 pessoas já foram visitadas e 70 pessoas já foram testadas, segundo protocolo da Sesa.
Na próxima semana, logo após a realização da segunda etapa do inquérito sorológico, a busca ativa será direcionada para pessoas que apresentarem sintomas gripais e que já recebem acompanhamento da Secretaria da Saúde.

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A pesquisa da Sesa e a chegada de mais testes nos permitem mapear, com mais precisão, a propagação do novo coronavírus em Cachoeiro, fortalecendo o processo de tomada de decisões relacionadas ao combate à Covid-19, afirma a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.
Segundo a prefeitura, na primeira etapa do inquérito sorológico todos os 400 testes aplicados deram negativo. A pesquisa foi realizada de 13 a 15 de maio, com moradores de oito bairros.
Cachoeiro de Itapemirim contabiliza, até o início da tarde desta quarta (20), 105 casos positivos. 23 pessoas estão curadas da doença e três morreram por complicações da Covid-19.

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