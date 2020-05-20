Coronavírus: Cachoeiro intensifica busca ativa por pessoas infectadas

Familiares de pacientes hospitalizados pelo coronavírus serão testados Crédito: Márcia Leal/PMCI

De acordo com a prefeitura, este trabalho começou a ser realizado desde o momento em surgiram os primeiros casos positivos no município. A intenção agora é intensificar a ação e testar os familiares desses pacientes positivos, orientando sobre as medidas de isolamento social aos que testarem positivo para a Covid-19. Mais de 150 pessoas já foram visitadas e 70 pessoas já foram testadas, segundo protocolo da Sesa.

Na próxima semana, logo após a realização da segunda etapa do inquérito sorológico, a busca ativa será direcionada para pessoas que apresentarem sintomas gripais e que já recebem acompanhamento da Secretaria da Saúde.

A pesquisa da Sesa e a chegada de mais testes nos permitem mapear, com mais precisão, a propagação do novo coronavírus em Cachoeiro, fortalecendo o processo de tomada de decisões relacionadas ao combate à Covid-19, afirma a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

Segundo a prefeitura, na primeira etapa do inquérito sorológico todos os 400 testes aplicados deram negativo. A pesquisa foi realizada de 13 a 15 de maio, com moradores de oito bairros.