Reta da Penha recebe projeções em homenagem a profissionais da saúde

Projeto "Projeções Afetivas" homenageou profissionais de saúde na Reta da Penha nesta quinta-feira (28) Crédito: Carlos Alberto Silva

Duas empresas capixabas são responsáveis pelo projeto; a PixxFluxx, especializada em projeção mapeada, e a Agência Feelin, produtora de eventos. O dono da PixxFluxx, Bruno Dias, explicou que a ideia é expandir o projeto para que outros profissionais também sejam homenageados.

"A gente estava querendo fazer uma ação para homenagear os profissionais da saúde e pretende expandir para outros profissionais também. Começamos pela saúde pois é quem está na linha de frente no combate ao coronavírus", disse.

Bruno também informou que a escolha pelo Convento da Penha e pela Reta da Penha foi por conta de visibilidade e reforçou que a homenagem deve ser vista de dentro de casa, por meio das redes socias do projeto

"Fizemos na Reta da Penha, que é um local com muita visibilidade e no Convento da Penha, por ser um ícone da cultura capixaba. É um projeto pra se ver de casa, então no Convento teve a transmissão on-line e hoje também. Amanhã é o último dia da primeira etapa, novamente na Reta da Penha, no mesmo local", finalizou.