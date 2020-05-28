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Coronavírus

Reta da Penha recebe projeções em homenagem a profissionais da saúde

Prédio na avenida, em Vitória, foi escolhido para receber as homenagens do projeto 'Projeções Afetivas' nesta quinta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 20:34

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 20:34

Projeto
Projeto "Projeções Afetivas" homenageou profissionais de saúde na Reta da Penha nesta quinta-feira (28) Crédito: Carlos Alberto Silva
Após o Convento da Penha na noite da última quarta-feira (27), agora a Reta da Penha, em Vitória, foi o local escolhido para receber imagens do projeto "Projeções Afetivas" que homenageiam os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Nesta quinta-feira (28), até as 21h, imagens foram projetadas em um prédio da avenida, próximo ao shopping Boulevard.
Duas empresas capixabas são responsáveis pelo projeto; a PixxFluxx, especializada em projeção mapeada, e a Agência Feelin, produtora de eventos. O dono da PixxFluxx, Bruno Dias, explicou que a ideia é expandir o projeto para que outros profissionais também sejam homenageados.
"A gente estava querendo fazer uma ação para homenagear os profissionais da saúde e pretende expandir para outros profissionais também. Começamos pela saúde pois é quem está na linha de frente no combate ao coronavírus", disse.
Bruno também informou que a escolha pelo Convento da Penha e pela Reta da Penha foi por conta de visibilidade e reforçou que a homenagem deve ser vista de dentro de casa, por meio das redes socias do projeto.
"Fizemos na Reta da Penha, que é um local com muita visibilidade e no Convento da Penha, por ser um ícone da cultura capixaba. É um projeto pra se ver de casa, então no Convento teve a transmissão on-line e hoje também. Amanhã é o último dia da primeira etapa, novamente na Reta da Penha, no mesmo local", finalizou.

Reta da Penha recebeu projeções em homenagem aos profissionais de saúde nesta quinta-feira (28)

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