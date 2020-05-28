Marataízes, Litoral Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMM

Your browser does not support the audio element. Covid-19: Marataízes registra três mortes em 24 horas e total sobe para 13

Subiu para 13 o número de moradores de Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo, que morreram pelo novo coronavírus . Segundo nota divulgada pela prefeitura nesta quinta-feira (28), as três últimas mortes aconteceram nas últimas 24 horas.

No 11º caso, a vítima foi um idoso de 70 anos, hipertenso, morador da localidade do Esplanada. Ele procurou a UPA 24h Dr Anis Nahssen no dia 19 de maio. Foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim no dia seguinte e no dia 23 testou positivo para Covid-19.

O 12º caso, outro idoso, desta vez de 78 anos, morreu ontem. A vítima sofria de hipertensão e era diabético. O paciente, morador da localidade de Santa Tereza, foi atendido na Estratégia de Saúde da Família e, com o agravamento dos sintomas, foi acionado o resgate. Ele deu entrada na UPA 24h no dia 14 e testou positivo para Covid-19. No dia 20, foi transferido para o Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves e posteriormente, para o Hospital Estadual Dório Silva, ambos na Serra.

O 13º óbito foi um senhor de 67 anos, também hipertenso e diabético, morador da localidade do Acapulco. Ele procurou o pronto-socorro no dia 18 e foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. No mesmo dia testou positivo para a doença.