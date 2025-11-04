Rede municipal

Escola de São Mateus registra 8 casos de sarna em alunos

Prefeitura informou que todos os estudantes afetados estão em tratamento e que a situação está sob controle

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:53

Oito casos de escabiose, popularmente conhecida como sarna, foram registrados em uma escola localizada no KM 41 em São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica. O nome do colégio não foi informado.

Segundo a Secretaria, o surto foi identificado há cerca de duas semanas, e todas as medidas de controle e tratamento foram adotadas pela equipe da Vigilância. Os alunos afetados estão sendo acompanhados, e as famílias receberam orientações sobre tratamento e prevenção.

O município reforçou que a situação está sob controle e que a Vigilância Epidemiológica mantém o monitoramento ativo para evitar novas transmissões e todas as unidades de saúde foram alertadas para o atendimento e identificação precoce de possíveis novos casos.

Como previnir a doença

Higienização rigorosa das mãos e roupas;

Evitar o compartilhamento de toalhas, lençóis e utensílios pessoais;

Isolamento do caso por 24h após o início do tratamento;

Orientação às famílias e escolas quanto à limpeza dos ambientes;

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a escabiose não é transmitida por animais, e o tratamento é simples, realizado com medicação tópica à base de permetrina, disponível na rede municipal de saúde.

A reportagem também procurou pela Secretaria de Estado da Saúde e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta