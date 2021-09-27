ES vai receber mais de 97 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Duas novas remessas de vacinas contra a Covid-19 estão previstas para chegar até esta quarta-feira (29) ao Espírito Santo. Ao todo, serão 97.200 doses enviadas pelo Ministério da Saúde, sendo 77.200 da Pfizer e 20 mil da AstraZeneca, conforme divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Segundo comunicado da Sesa nesta segunda-feira (27), esses imunizantes serão usados como segunda dose na população em geral e como dose de reforço nos idosos que já tenham completado o esquema vacinal há pelo menos cinco meses — seja com duas doses ou com a vacina da Janssen, de dose única.
O lote da Pfizer será o primeiro a chegar, na noite desta segunda-feira. O segundo, com doses da AstraZeneca, chegará na manhã desta terça-feira (28), quando os imunizantes já serão encaminhados aos municípios da Região Metropolitana. A distribuição para as demais cidades acontecerá na quarta-feira.
EXPECTATIVA PELA DOSE DE REFORÇO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE
No início da tarde desta segunda-feira, o governador Renato Casagrande anunciou a chegada de novas doses ao Estado, sem especificar a destinação delas. Assim, houve a expectativa de que elas poderiam ser usadas para dar início à aplicação da dose de reforço nos profissionais da saúde.
Vale lembrar que na última sexta-feira (24), o ministro Marcelo Queiroga anunciou a aprovação da dose de reforço para a categoria. A imunização deverá ser feita, preferencialmente, com a vacina da Pfizer e naqueles trabalhadores que já estiverem com o esquema vacinal completo há seis meses.
No sábado (25), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que "a decisão foi um importante passo para a campanha de vacinação contra a Covid-19" e garantiu que a imunização deste público acontecerá "assim que doses para este grupo forem disponibilizadas ao Estado".
VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE: RELEMBRE
Os profissionais da saúde compuseram o primeiro grupo a ser imunizado contra a Covid-19 no Brasil. No Espírito Santo, a técnica em enfermagem Iolanda Brito, de 55 anos, foi a primeira a receber a vacina, no dia 18 de janeiro deste ano, em um ato simbólico no Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra.
ES vai receber mais de 97 mil doses de vacinas contra a Covid-19
Atualização
27/09/2021 - 5:54
A primeira versão desta matéria informava, com base em publicação feita pelo governador Renato Casagrande em seu Twitter, que o Espírito Santo receberia 92.200 doses de vacinas contra a Covid-19 até esta terça-feira (28). Horas depois, a Sesa informou mais detalhes sobre a chegada de vacinas ao Estado, informando uma quantidade maior de doses. O texto foi atualizado com as informações.