Covid-19: ES chega a 12.507 mortes e mais de 582 mil casos confirmados

Coronavírus já matou mais de 12 mil pessoas apenas no Espírito Santo Crédito: Freepik

O Espírito Santo chegou ao total de 582.341 casos confirmados e 12.507 mortes do coronavírus , desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados quatro novos óbitos e 581 novas infecções, conforme dados divulgados neste domingo (26) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 73.086. Na sequência, aparece Vila Velha (72.729), seguida por Vitória (63.725) e Cariacica (43.924). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.811), que fica na Região Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.013 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.259. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.643 contaminações.

Até este domingo (26), mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 557.192, com um acréscimo de 197 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES