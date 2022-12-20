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Investimento

ES vai construir mais de 100 unidades básicas de saúde em 52 cidades

Anúncio foi feito pelo Governo do Estado nesta terça-feira (20); obras vão custar R$177,3 milhões e os recursos são do próprio caixa estadual

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2022 às 17:38
Mais de 50 cidades do Espírito Santo vão receber novas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O anúncio foi feito nesta terça-feira (20) pelo governador Renato Casagrande (PSB): ao todo, 111 serão construídas. Para custear as obras, o Estado garantiu R$ 177,3 milhões em recursos.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), de acordo com o cronograma, no início de 2023 o projeto inicia a fase de licitação com prazo de trâmite de aproximadamente quatro meses. A expectativa para a construção das unidades de saúde é de um ano e meio, com início das entregas em 2024.
Para participar do projeto, prefeitos de 52 municípios solicitaram a habilitação junto à Sesa. Eles tiveram que preencher um formulário manifestando o interesse para que a secretaria pudesse conhecer a necessidade das gestões municipais quanto à construção de novas UBS, no qual poderiam selecionar a caracterização delas por porte de equipes de Saúde da Família, além de definirem quais projetos arquitetônicos seriam selecionados (Sesa, Ministério da Saúde ou próprio).
ES vai construir mais de 100 unidades básicas de saúde em 52 cidades
Das 111 unidades, segundo a Sesa, 66 seguirão o projeto arquitetônico desenvolvido pela Sesa; 14 o projeto desenvolvido pelo Ministério da Saúde e 31 o projeto desenvolvido pelos próprios municípios. 
"É também uma inovação no modelo de Atenção Básica, com a perspectiva de termos unidades de saúde modernas, condizentes com o momento que vivemos, onde a tecnologia avança e com ela novas possibilidades para o SUS", disse Tadeu Marino, secretário interino de Estado da Saúde.

Municípios contemplados

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca 
  4. Anchieta
  5. Apiacá 
  6. Aracruz 
  7. Atílio Vivácqua
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Colatina
  14. Conceição da Barra
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Dores do Rio Preto
  18. Ecoporanga 
  19. Fundão
  20. Guaçuí
  21. Ibitirama
  22. Iconha
  23. Itaguaçu
  24. Iúna
  25. Jaguaré
  26. João Neiva
  27. Linhares
  28. Mantenópolis
  29. Marataízes
  30. Marechal Floriano
  31. Marilândia
  32. Mimoso do Sul
  33. Montanha
  34. Muniz Freire
  35. Nova Venécia
  36. Pancas
  37. Pinheiros
  38. Ponto Belo
  39. Rio Bananal
  40. Rio Novo do Sul
  41. Santa Leopoldina
  42. Santa Maria de Jetibá
  43. São Domingos do Norte
  44. São Gabriel da Palha
  45. São José do Calçado
  46. São Mateus
  47. São Roque do Canaã
  48. Serra
  49. Sooretama
  50. Vila Pavão
  51. Vila Valério
  52. Vila Velha

Saiba mais

O formulário foi disponibilizado aos municípios após o lançamento do Plano Decenal APS+10, instituído pelo Decreto nº 5010-R, de 16 de novembro de 2021, um instrumento de planejamento a longo prazo constituído por um conjunto de programas vinculados ao primeiro nível de atenção à saúde, com estratégias que orientam a efetivação de um modelo de atenção resolutiva e que atenda às necessidades de saúde da população.
Entre os componentes do cumprimento do plano está o de infraestrutura da rede de atenção primária. Para o primeiro ciclo deste componente, instituído em Portaria nº 075-R, de 10 de maio de 2022, os recursos são destinados à construção de UBS, visando a ampliação da rede física e a expansão da cobertura da APS, por meio da implantação de novas equipes de Saúde da Família nos municípios capixabas, assim como a melhoria do desempenho das ações dessas equipes com a expansão da resolutividade e qualidade dos serviços ofertados.
Anúncio foi feito pelo Governo do Estado nesta terça-feira (20); investimento é de R$177,3 milhões
Governador e outras autoridades estiveram juntos no evento de anúncio das novas UBS, realizado no Palácio Anchieta Crédito: Hélio Filho
Para o recebimento dos recursos, os municípios precisaram cumprir as exigências da portaria, que incluía critérios como adesão ao Plano Decenal APS+10, comprometimento do monitoramento dos indicadores da atenção primária, dispor de terreno, além da garantia de infraestrutura básica e acesso ao serviço de transporte público.

Sustentabilidade

O pacote de projetos foi entregue com a formulação de todos os projetos complementares, como estrutural, hidrossanitário, elétrico com SPDA, cabeamento estruturado, incêndio, climatização e conforto ambiental, compatibilizados com o projeto executivo de arquitetura. O projeto arquitetônico da Sesa possui as plantas do interior e fachada, destacando um novo modelo com premissas de modernização e sustentabilidade.
Segundo a arquiteta da Gerência de Engenharia e Arquitetura da Sesa, Thaís de Sá, responsável pelo desenvolvimento dos projetos, a modernização pode ser observada desde a escolha dos materiais, cores e formas da estrutura, quanto a prevalência de iluminação à luz natural. Também foram planejados pontos de energia e cabeamento viabilizando a inclusão de especialistas por meio do serviço de telemedicina nas próprias unidades, bem como, ao uso de energia solar contemplado no projeto de elétrica, que possui como ponto focal a sustentabilidade.

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