ES registra primeira morte por dengue de 2025 em cidade no Sul

O Espírito Santo registrou a primeira morte por dengue de 2025, conforme o painel de monitoramento da dengue da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Uma idosa que residia em Iconha, no Sul do Espírito Santo, teve o óbito pela doença confirmado, e outras 15 mortes estão sob investigação no Estado.
Segundo a Prefeitura de Iconha, a idosa tinha 74 anos e era moradora da sede do município e foi internada no hospital do município no dia 31 de dezembro de 2024. No dia 1° de janeiro ela foi transferida o Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, e na mesma data faleceu. Ela apresentava intensa dispneia (dificuldade para respirar), saturação em 86%, além de febre, taquicardia e mialgia.
Até o momento, segundo a Sesa, Iconha contabiliza três casos da doença. Segundo a Secretaria de Saúde do município, para alertar e orientar a população, um mutirão será realizado entre os dias 24 e 28 deste mês, com recolhimento de materiais que acumulam lixo, como pneus, garrafas e plásticos, em todos os bairros.
No Espírito Santo, 6.386 casos foram confirmados até o momento, segundo a Sesa. O município da Serra libera o ranking, com 1.788 casos positivos. Em seguida, aparece Vitória (1.405); Linhares (628); Vila Velha (586) e Cachoeiro de Itapemirim (307).
Familiares e amigos lamentam a perda
Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Maria do Carmo Paulino Miranda, de 74 anos, começou a sentir os sintomas depois de voltar de uma viagem que fez para Vitória.
Uma amiga da vítima, Marleide Domingos, conta que ela voltou da viagem apresentando sintomas como falta de apetite e dores de cabeça e em todo o corpo. Devido aos sintomas, ela procurou atendimento médico, mas não resistiu. Familiares e amigos afirmaram que a morte foi inesperada.
"Ela era uma mulher que se cuidava muito, se cuidava na época (da pandemia) da Covid-19 e (a morte dela) pegou todo mundo de surpresa"
Nota da Sesa
Em nota divulgada nesta quinta (20), a Sesa informou que, após conferência da equipe técnica, observou-se que o registro feito no painel foi de um óbito cuja data de encerramento do caso aconteceu em 2024. Os sintomas iniciaram no dia 26/12/2024 com morte confirmada no dia 01/01/2025.
Segundo explica a Sesa, conforme protocolos da epidemiologia, o encerramento para casos de dengue é feito pela data de início de sintomas, e não a data da morte.
Ainda de acordo com a Sesa, a informação foi atualizada na ficha de notificação e já consta atualizada no Painel como sendo óbito no ano de 2024 e não mais no ano de 2025.
A Secretaria esclarece que a confirmação de um óbito por dengue requer investigação epidemiológica, que envolve uma série de processos e coletas de informações junto aos municípios e hospitais, não havendo tempo definido para a sua confirmação, mas que atua continuamente para dar celeridade às investigações.
Até esta quinta-feira (20), o Estado registrou 7.042 casos confirmados para dengue e 149 casos grave ou com sinais de alarme. Há 13 óbitos em investigação referentes ao ano de 2025.