ES registra primeira morte por dengue de 2025 em cidade no Sul

Idosa foi hospitalizada no Hospital de Iconha no fim do ano Crédito: Reprodução/ PMI

O Espírito Santo registrou a primeira morte por dengue de 2025, conforme o painel de monitoramento da dengue da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Uma idosa que residia em Iconha , no Sul do Espírito Santo, teve o óbito pela doença confirmado, e outras 15 mortes estão sob investigação no Estado.

Segundo a Prefeitura de Iconha, a idosa tinha 74 anos e era moradora da sede do município e foi internada no hospital do município no dia 31 de dezembro de 2024. No dia 1° de janeiro ela foi transferida o Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, e na mesma data faleceu. Ela apresentava intensa dispneia (dificuldade para respirar), saturação em 86%, além de febre, taquicardia e mialgia.

Até o momento, segundo a Sesa, Iconha contabiliza três casos da doença. Segundo a Secretaria de Saúde do município, para alertar e orientar a população, um mutirão será realizado entre os dias 24 e 28 deste mês, com recolhimento de materiais que acumulam lixo, como pneus, garrafas e plásticos, em todos os bairros.

No Espírito Santo, 6.386 casos foram confirmados até o momento, segundo a Sesa. O município da Serra libera o ranking, com 1.788 casos positivos. Em seguida, aparece Vitória (1.405); Linhares (628); Vila Velha (586) e Cachoeiro de Itapemirim (307).

Familiares e amigos lamentam a perda

Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Maria do Carmo Paulino Miranda, de 74 anos, começou a sentir os sintomas depois de voltar de uma viagem que fez para Vitória.

Maria do Carmo Paulino Miranda, de 74 anos, morava em Iconha, no Sul do Estado Crédito: Acervo pessoal

Uma amiga da vítima, Marleide Domingos, conta que ela voltou da viagem apresentando sintomas como falta de apetite e dores de cabeça e em todo o corpo. Devido aos sintomas, ela procurou atendimento médico, mas não resistiu. Familiares e amigos afirmaram que a morte foi inesperada.

"Ela era uma mulher que se cuidava muito, se cuidava na época (da pandemia) da Covid-19 e (a morte dela) pegou todo mundo de surpresa" Marleide Domingos - Amiga de Maria do Carmo

Nota da Sesa

Em nota divulgada nesta quinta (20), a Sesa informou que, após conferência da equipe técnica, observou-se que o registro feito no painel foi de um óbito cuja data de encerramento do caso aconteceu em 2024. Os sintomas iniciaram no dia 26/12/2024 com morte confirmada no dia 01/01/2025.

Segundo explica a Sesa, conforme protocolos da epidemiologia, o encerramento para casos de dengue é feito pela data de início de sintomas, e não a data da morte.

Ainda de acordo com a Sesa, a informação foi atualizada na ficha de notificação e já consta atualizada no Painel como sendo óbito no ano de 2024 e não mais no ano de 2025.

A Secretaria esclarece que a confirmação de um óbito por dengue requer investigação epidemiológica, que envolve uma série de processos e coletas de informações junto aos municípios e hospitais, não havendo tempo definido para a sua confirmação, mas que atua continuamente para dar celeridade às investigações.