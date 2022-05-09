ES investiga dois casos suspeitos de hepatite misteriosa em crianças

Após o Ministério da Saúde informar que investiga 16 casos suspeitos no país da doença que ficou conhecida como hepatite misteriosa em crianças, inclusive no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou a existência de dois pacientes com quadro suspeito em território capixaba.
Em nota, o órgão estadual diz que investiga dois casos de hepatite de causa ainda não definida no Estado, mas que a princípio não apresenta as mesmas características que estão sendo descritas em outros países. Também esclarece que os pacientes estão sendo monitorados e estáveis.
Questionada sobre o perfil dos pacientes como, por exemplo, o que torna os casos suspeitos, idade e em que cidade se encontram, a Sesa informa que, no momento, esses dados não podem ser divulgados. A Sesa observa, porém, que a faixa etária da chamada hepatite infantil alcança também adolescentes com menos de 18 anos.
A origem dessa inflamação, que atinge sobretudo o fígado, permanece uma incógnita. Os principais afetados são as crianças de 1 mês aos adolescentes de 16 anos e, a princípio, ela apresenta os mesmos sintomas de uma hepatite comum (A, B, C, D e E).
Essa variante "misteriosa" se mostrou diferente apenas no quesito gravidade, já que tem levado um número maior de infectados à necessidade de transplante do órgão. A forma repentina com que o quadro dos pequenos evolui também chamou atenção. De acordo com a OMS, pelo menos uma morte foi confirmada.
A hepatite é um tipo de inflamação do fígado que pode ter diferentes causas, desde vírus até transmissão vertical (da gestante para o bebê). Quando ela acomete o órgão de forma grave, algumas funções vitais do corpo ficam prejudicadas, como o processo de digestão e a eliminação de toxinas no sangue.
PRINCIPAIS SINTOMAS
Os sintomas da hepatite são diversos e podem se sobressair a doenças comuns. Uma criança infectada costuma apresentar febre, vômito, diarreia, perda de apetite, náusea, dor de cabeça e incômodos musculares.
Mas o principal indício de que algo está errado é a icterícia (pele e olhos amarelados, que podem se manifestar simultaneamente) – embora seja possível ter inflamação significativa do fígado e não mostrar sinais de icterícia.
Outros sinais característicos são as fortes dores abdominais, cuja identificação é pelo toque, além de problemas de coagulação que podem causar sangramentos. Algumas crianças podem ter urina mais escura, ou fezes pálidas, ou cor de barro.
ES investiga dois casos suspeitos de hepatite misteriosa em crianças