ES investiga dois casos suspeitos de hepatite misteriosa em crianças

Amostras de sangue: hepatite aguda em crianças tem origem desconhecida Crédito: Pixabay

Em nota, o órgão estadual diz que investiga dois casos de hepatite de causa ainda não definida no Estado, mas que a princípio não apresenta as mesmas características que estão sendo descritas em outros países . Também esclarece que os pacientes estão sendo monitorados e estáveis.

Questionada sobre o perfil dos pacientes como, por exemplo, o que torna os casos suspeitos, idade e em que cidade se encontram, a Sesa informa que, no momento, esses dados não podem ser divulgados. A Sesa observa, porém, que a faixa etária da chamada hepatite infantil alcança também adolescentes com menos de 18 anos.

A origem dessa inflamação, que atinge sobretudo o fígado, permanece uma incógnita. Os principais afetados são as crianças de 1 mês aos adolescentes de 16 anos e, a princípio, ela apresenta os mesmos sintomas de uma hepatite comum (A, B, C, D e E).

Essa variante "misteriosa" se mostrou diferente apenas no quesito gravidade, já que tem levado um número maior de infectados à necessidade de transplante do órgão. A forma repentina com que o quadro dos pequenos evolui também chamou atenção. De acordo com a OMS, pelo menos uma morte foi confirmada.

A hepatite é um tipo de inflamação do fígado que pode ter diferentes causas, desde vírus até transmissão vertical (da gestante para o bebê). Quando ela acomete o órgão de forma grave, algumas funções vitais do corpo ficam prejudicadas, como o processo de digestão e a eliminação de toxinas no sangue.

PRINCIPAIS SINTOMAS

Os sintomas da hepatite são diversos e podem se sobressair a doenças comuns. Uma criança infectada costuma apresentar febre, vômito, diarreia, perda de apetite, náusea, dor de cabeça e incômodos musculares.

Mas o principal indício de que algo está errado é a icterícia (pele e olhos amarelados, que podem se manifestar simultaneamente) – embora seja possível ter inflamação significativa do fígado e não mostrar sinais de icterícia.

Outros sinais característicos são as fortes dores abdominais, cuja identificação é pelo toque, além de problemas de coagulação que podem causar sangramentos. Algumas crianças podem ter urina mais escura, ou fezes pálidas, ou cor de barro.