Epidemia de dengue no ES: doença já matou mais de 90 pessoas em 2023

►Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

►Tirar água dos pratos de plantas;

►Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

►Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

►Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;

►Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

