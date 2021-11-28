Enem 2021: candidatos chegam para o 2° dia de provas em Vitória

Os primeiros candidatos começaram a chegar aos locais de prova em Vitória , na manhã deste domingo (28), para o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) . Os portões abriram ao meio-dia deste domingo (28) e às provas começam às 13h30. Entre a expectativa com o que pode vir a cair na prova, o sentimento entre os jovens é de ansiedade e apreensão.

Faesa - Segundo dia de Enem Crédito: Ana Ritti

Em busca de uma vaga em Medicina Veterinária ou Pedagogia, Eduarda Rangel, de 19 anos, já fez o Enem outras duas vezes como treineira. Para evitar atrasos, a jovem de Vitória saiu de casa às 11h da manhã e chegou ao Salesiano, onde irá fazer a prova, antes mesmo dos portões abertos. Entre a ansiedade, Eduarda disse estar feliz por fazer o exame em um local com ar condicionado, tendo em vista o calor na Capital no início da tarde deste domingo (28).

Eduarda Rangel tem 19 anos e está fazendo o Enem para tentar uma vaga em Medicina Veterinária ou Pedagogia Crédito: Carla Luz

Diferente de Eduarda, que já fez a prova outras vezes, Rebeca Gallo, de 19 anos, faz o Enem pela primeira vez. Ela é moradora de Vitória e chegou pouco antes do meio-dia na Faesa. O objetivo da jovem é usar a nota do exame para entrar no curso de Letras, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , mas pretende ir para outras universidades que consiga passar, focando nas públicas.

Your browser does not support the video tag.

Da mesma idade de Rebeca, o estudante Lucas Araújo, faz o Enem pela segunda vez. Ele tenta conseguir uma vaga em Ciências da Computação e conta que para a prova de hoje ele está muito mais tranquilo e confiante, já que a área de exatas ele tem grande confiança.

Além da confiança na prova, Lucas contra com uma outra ajuda: a da mãe, Larissa Araújo, que colocou a família toda para orar pelo filho. Fica uma angústia, uma ansiedade. A gente fica sofrendo junto. O resultado não importa, mas a dedicação que ele teve até aqui", relata.

Your browser does not support the video tag.

JOVEM NÃO FEZ A PROVA ANO PASSADO POR CONTA DA PANDEMIA

Já o jovem Julio Cesar Barbosa Cândido, de 19 anos, faz o Enem 2021 após ter sido aconselhado pela avó a não fazer a edição do ano passado, por conta da pandemia de Covid-19. "Minha vó não deixou eu ir", comenta.

Ele busca uma vaga em universidade pública ou particular com bolsa, mas ainda não tem o curso definido. A ideia é tentar Educação Física ou Engenharia para buscar melhores oportunidades no futuro. O frentista pretende conciliar estudos e trabalho para não deixar faltar nada em casa, onde mora com a mãe e um irmão mais novo.

Your browser does not support the video tag.

2º DIA DO ENEM 2021

O segundo dia da prova do Enem acontece neste domingo (28). A prova, em suas versões digital e impressa, será aplicada em mais de 230 escolas no Estado e conta com a participação de pelo menos 43 mil estudantes, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Nesta segunda etapa, os inscritos farão as provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e questões de Matemática e Suas Tecnologias.

A prova terá início às 13h30, sendo que os portões serão abertos às 12 horas e fechados pontualmente uma hora depois. Candidatos que chegarem após às 13h serão barrados. São 5 horas de duração da prova, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova. A saída do aluno sem o caderno de questões é autorizada após às 15h30; com o caderno, após às 18h.