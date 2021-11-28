Enem 2021: candidatos chegam para o 2° dia de provas em Vitória

Os primeiros candidatos começaram a chegar aos locais de prova em Vitória, na manhã deste domingo (28), para o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os portões abriram ao meio-dia deste domingo (28) e às provas começam às 13h30. Entre a expectativa com o que pode vir a cair na prova, o sentimento entre os jovens é de ansiedade e apreensão.
Em busca de uma vaga em Medicina Veterinária ou Pedagogia, Eduarda Rangel, de 19 anos, já fez o Enem outras duas vezes como treineira. Para evitar atrasos, a jovem de Vitória saiu de casa às 11h da manhã e chegou ao Salesiano, onde irá fazer a prova, antes mesmo dos portões abertos. Entre a ansiedade, Eduarda disse estar feliz por fazer o exame em um local com ar condicionado, tendo em vista o calor na Capital no início da tarde deste domingo (28).
Diferente de Eduarda, que já fez a prova outras vezes, Rebeca Gallo, de 19 anos, faz o Enem pela primeira vez. Ela é moradora de Vitória e chegou pouco antes do meio-dia na Faesa. O objetivo da jovem é usar a nota do exame para entrar no curso de Letras, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mas pretende ir para outras universidades que consiga passar, focando nas públicas.
Da mesma idade de Rebeca, o estudante Lucas Araújo, faz o Enem pela segunda vez. Ele tenta conseguir uma vaga em Ciências da Computação e conta que para a prova de hoje ele está muito mais tranquilo e confiante, já que a área de exatas ele tem grande confiança.
Além da confiança na prova, Lucas contra com uma outra ajuda: a da mãe, Larissa Araújo, que colocou a família toda para orar pelo filho. Fica uma angústia, uma ansiedade. A gente fica sofrendo junto. O resultado não importa, mas a dedicação que ele teve até aqui", relata.
JOVEM NÃO FEZ A PROVA ANO PASSADO POR CONTA DA PANDEMIA
Já o jovem Julio Cesar Barbosa Cândido, de 19 anos, faz o Enem 2021 após ter sido aconselhado pela avó a não fazer a edição do ano passado, por conta da pandemia de Covid-19. "Minha vó não deixou eu ir", comenta.
Ele busca uma vaga em universidade pública ou particular com bolsa, mas ainda não tem o curso definido. A ideia é tentar Educação Física ou Engenharia para buscar melhores oportunidades no futuro. O frentista pretende conciliar estudos e trabalho para não deixar faltar nada em casa, onde mora com a mãe e um irmão mais novo.
2º DIA DO ENEM 2021
O segundo dia da prova do Enem acontece neste domingo (28). A prova, em suas versões digital e impressa, será aplicada em mais de 230 escolas no Estado e conta com a participação de pelo menos 43 mil estudantes, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Nesta segunda etapa, os inscritos farão as provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e questões de Matemática e Suas Tecnologias.
A prova terá início às 13h30, sendo que os portões serão abertos às 12 horas e fechados pontualmente uma hora depois. Candidatos que chegarem após às 13h serão barrados. São 5 horas de duração da prova, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova. A saída do aluno sem o caderno de questões é autorizada após às 15h30; com o caderno, após às 18h.
*Por Vinicius Zagoto, Carla Luz, Maíra Ferrari, Milene Celestino e Ana Ritti