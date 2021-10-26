Empresário chinês morto na Bahia será sepultado em Cachoeiro nesta quarta (27)

O empresário chinês Li Jinlin, de 40 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que foi morto no Estado da Bahia, será sepultado nesta quarta-feira (27), às 09h, em um cemitério particular de Cachoeiro.
Jinlin trabalha com mármores e granitos e foi morto a tiros no último sábado (23) enquanto visitava uma área a ser explorada por uma empresa de extração mineral. Segundo informações apuradas pela Polícia Civil da Bahia, ele estava com duas pessoas, quando foi rendido por um homem que atirou contra ele.
O caso segue sendo investigado pela Delegacia Territorial de Saúde, a 353 km de Salvado, na Bahia. Li era bem conhecido em Cachoeiro porque já foi proprietário de uma pastelaria na região central da Cidade.