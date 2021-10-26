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Morto a tiros

Empresário chinês morto na Bahia será sepultado em Cachoeiro nesta quarta (27)

A Polícia Civil da Bahia informou que o caso segue sendo investigado pela Delegacia Territorial de Saúde

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 13:25

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

26 out 2021 às 13:25
Li Jinlin, de 40 anos, foi morto neste sábado (23). Ele estaria na Bahia analisando uma área a ser explorada para extração de granito
Empresário chinês de Cachoeiro é assassinado a tiros na Bahia Crédito: Redes Sociais
O empresário chinês Li Jinlin, de 40 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que foi morto no Estado da Bahia, será sepultado nesta quarta-feira (27), às 09h, em um cemitério particular de Cachoeiro.
Jinlin trabalha com mármores e granitos e foi morto a tiros no último sábado (23) enquanto visitava uma área a ser explorada por uma empresa de extração mineral. Segundo informações apuradas pela Polícia Civil da Bahia, ele estava com duas pessoas, quando foi rendido por um homem que atirou contra ele.
O caso segue sendo investigado pela Delegacia Territorial de Saúde, a 353 km de Salvado, na Bahia. Li era bem conhecido em Cachoeiro porque já foi proprietário de uma pastelaria na região central da Cidade.

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