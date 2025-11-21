Home
>
Cotidiano
>
Edição especial do Encontro de Brechós será realizada neste sábado em Vitória

Edição especial do Encontro de Brechós será realizada neste sábado em Vitória

Evento oferece roupas e semijoias com preços acessíveis e foco em consumo sustentável

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:13

Brechós voltam com tudo na Grande Vitória

O Encontro de Brechós Garimpei! realizará, neste sábado (22), uma edição especial para quem não consegue participar do evento mensal, tradicionalmente organizado às sextas-feiras. Mesmo com a mudança de dia, o público continuará encontrando peças a partir de R$ 10.

Recomendado para você

Evento oferece roupas e semijoias com preços acessíveis e foco em consumo sustentável

Edição especial do Encontro de Brechós será realizada neste sábado em Vitória

A ministra do STF é relatora de ação que questiona legislação aprovada no Espírito Santo e, em seu voto, sustenta que a norma viola princípios fundamentais como dignidade e igualdade

Cármen Lúcia vota para derrubar lei antigênero em escolas do ES

Evento na Federação das Indústrias do Espírito Santo será realizado para divulgação de protocolos de segurança em ações comerciais com produtos metálicos

Projeto lançado no ES vai combater receptação de sucata roubada e furtada

O evento reúne uma variedade de itens de vestuário, semijoias e opções gastronômicas. Serão dez horas de programação, das 7h às 17h, com reposições ao longo do dia. A feira acontece na Rua Francisco Eugênio Mussielo, 1080, em Jardim da Penha, no Cerimonial Conjunto dos Estados (“Casinha”).

Para expor no local, não é necessário possuir loja física ou trabalhar exclusivamente com brechó. No entanto, é cobrada uma taxa de participação pela organização. Os expositores podem levar sua própria estrutura, como araras e mesas. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do evento.

Os encontros promovem o reaproveitamento de peças pouco utilizadas ou em boas condições, além de valorizarem a sustentabilidade e a economia local.

Serviço

Encontro de Brechós – Garimpei! (Edição especial)

  • Data: 22 de novembro
  • Local: Cerimonial Conjunto dos Estados (R. Francisco Eugênio Mussielo, 1080 - Jardim da Penha, Vitória)
  • Horário: 7h às 17h
  • Entrada: gratuita
  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Venda Sustentabilidade tá no Lucro - Empreendedorismo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais