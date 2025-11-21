Peças a partir de R$ 10

Edição especial do Encontro de Brechós será realizada neste sábado em Vitória

Evento oferece roupas e semijoias com preços acessíveis e foco em consumo sustentável

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:13

O Encontro de Brechós Garimpei! realizará, neste sábado (22), uma edição especial para quem não consegue participar do evento mensal, tradicionalmente organizado às sextas-feiras. Mesmo com a mudança de dia, o público continuará encontrando peças a partir de R$ 10.

O evento reúne uma variedade de itens de vestuário, semijoias e opções gastronômicas. Serão dez horas de programação, das 7h às 17h, com reposições ao longo do dia. A feira acontece na Rua Francisco Eugênio Mussielo, 1080, em Jardim da Penha, no Cerimonial Conjunto dos Estados (“Casinha”).

Para expor no local, não é necessário possuir loja física ou trabalhar exclusivamente com brechó. No entanto, é cobrada uma taxa de participação pela organização. Os expositores podem levar sua própria estrutura, como araras e mesas. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do evento.

Os encontros promovem o reaproveitamento de peças pouco utilizadas ou em boas condições, além de valorizarem a sustentabilidade e a economia local.

Serviço

Encontro de Brechós – Garimpei! (Edição especial)

Data: 22 de novembro

22 de novembro Local: Cerimonial Conjunto dos Estados (R. Francisco Eugênio Mussielo, 1080 - Jardim da Penha, Vitória)

Cerimonial Conjunto dos Estados (R. Francisco Eugênio Mussielo, 1080 - Jardim da Penha, Vitória) Horário: 7h às 17h

7h às 17h Entrada: gratuita

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta