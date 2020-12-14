Eclipse solar parcial é registrado em Vitória; veja imagens

O eclipse solar que ocorreu entre o fim da manhã e o início da tarde desta segunda-feira (14) foi registrado na Capital Vitória pelo fotojornalista de A Gazeta, Vitor Jubini. Nas imagens é possível ver o alinhamento astronômico em que a Lua fica entre o Sol e a Terra, impedindo a visualização completa da estrela.
Eclipse do sol
Em países como Argentina e Chile a expectativa era que o eclipse pudesse ser total. Na parte Sul do Brasil, o encobrimento tinha previsão para alcançar 60%. Já no Distrito Federal, esperava-se uma cobertura de menos de 10%.
Segundo o doutor em Física e professor do Instituto Federal de Santa Catarina, Marcelo Schappo, é importante que a observação de fenômenos do tipo não ocorra a olho nu.
"A solução é comprar um vidro de soldador, que pode ser encontrado em lojas de material de construção, com tonalidade 14. Ele oferece proteção segura", adverte.
Com informações de Agência Brasil.