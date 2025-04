Em Vitória

Dois cachorros foram salvos de incêndio em apartamento de Jardim Camburi

Segundo moradores, no apartamento moravam duas pessoas e dois cachorros; um dos pets foi resgatado por moradores e o outro pelos bombeiros

Dois cachorros foram salvos de um incêndio que atingiu um apartamento em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta segunda-feira (7). Segundo informações apuradas no local com moradores do prédio, duas pessoas e dois cães residiam no imóvel que pegou fogo, e, antes da chegada do Corpo de Bombeiros, vizinhos arrombaram a residência e salvaram um dos animais. Depois, com a chegada dos militares, o outro pet também foi resgatado.

Equipes dos Bombeiros que atenderam à ocorrência contaram que, como ficaram sabendo que havia um cachorro dentro do apartamento, já entraram procurando o animal. Segundo os militares, o pet estava acuado em um canto, mas não tinha nenhum ferimento aparente. O outro já havia sido resgatado pelos moradores. As proprietárias dos animais não estavam no imóvel quando as chamas começaram.

Profissionais da equipe dos Bombeiros também relataram que encontraram os corredores com muita água, provavelmente deixada pelos moradores que tentaram ajudar. Segundo um dos militares que entrou no apartamento, por causa disso, até o trabalho da perícia pode ter sido dificultado, já que possíveis evidências da causa do incêndio foram perdidas, conforme explicou a corporação.

O Corpo de Bombeiros também alertou sobre o risco de entrar em um local em chamas. "Além da fumaça tóxica que havia lá dentro, o partes de teto estavam se soltando e podiam acabar atingindo alguém que estivesse lá sem o prepare e equipamentos necessários", disse um dos militares à reportagem.

Incêndio assustou moradores

Um incêndio atingiu um apartamento do sexto andar do Edifício Lagoa Vermelha, na Rua Esther Oliveira Galveas, em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta segunda-feira (7). A reportagem de A Gazeta foi ao local e apurou que o Corpo de Bombeiros foi acionado; enquanto isso, moradores tentaram apagar o fogo com a mangueira de emergência do prédio. Por volta das 8h20, as primeiras viaturas da corporação chegaram ao local. Por volta das 9h, o incêndio havia sido controlado.

Testemunhas disseram que duas pessoas moram no apartamento atingido, mas que elas não estavam em casa. Dois cachorros estavam na residência. Um deles foi resgatado primeiro. O segundo foi encontrado logo depois, acuado na sala. Felizmente, nenhum dos dois apresentava ferimentos visíveis. Por volta das 8h40, o fogo começou a ser controlado pelos bombeiros. Às 8h50, a corporação já havia finalizado o trabalho e deixou o local.

Imagens mostram muita fumaça saindo pela janela. Uma moradora do primeiro andar contou que precisou sair do local às pressas com a família. "A gente começou a ouvir o pessoal gritando e a movimentação. Uma moça do outro lado começou a gritar que era fogo. Só deu tempo de a gente descer com a roupa do corpo", revelou a estudante, de 24 anos, que mora com os avós.

