Home
>
Cotidiano
>
Deslizamento destrói casa e desaloja família em Barra de São Francisco

Deslizamento destrói casa e desaloja família em Barra de São Francisco

Chuva intensa causou desabamento de barranco no bairro Colina e outros transtornos no município, segundo a Defesa Civil Estadual

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:08

Casa é destruída por deslizamento durante chuva em Barra de São Francisco
Casa é destruída por deslizamento durante chuva em Barra de São Francisco Crédito: Leitor AG

Uma casa no bairro Colina, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, foi atingida por um deslizamento de barranco no último sábado (3), durante a chuva que vem atingindo o Estado. Uma família de seis pessoas precisou deixar o imóvel, que ficou destruído. Uma residência vizinha também foi afetada. A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, e não havia ninguém no local no momento do desabamento.

Recomendado para você

Chuva intensa causou desabamento de barranco no bairro Colina e outros transtornos no município, segundo a Defesa Civil Estadual

Deslizamento destrói casa e desaloja família em Barra de São Francisco

No programa desta terça (6), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: novas regras de isenção do Imposto de Renda já estão valendo

Estudo de fase 1 vai avaliar a segurança da polilaminina, aplicada diretamente na área lesionada da medula espinhal em pacientes com trauma recente

Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula aplicado em capixaba

Em boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta terça-feira (5), 13 pessoas estão desalojadas em Barra de São Francisco. O acumulado de chuva em 24 horas atingiu 94,17 milímetros, colocando a cidade como a terceira no ranking das que mais registraram chuva no Espírito Santo durante o período, conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A chuva forte causou outros transtornos no município. No distrito de Vila Itaperuna, a água invadiu duas casas, deixando móveis cobertos e sete pessoas desalojadas. No bairro Vila Luciene, uma residência ficou completamente destelhada devido ao forte temporal e aos ventos intensos. No bairro Vila Paulista, também houve registro de alagamento.

A Defesa Civil Estadual explicou que as vistorias são realizadas conforme as condições de segurança, devido ao risco de novos deslizamentos. O órgão destacou que monitora o rio que corta o município e que, até o momento, não há previsão de transbordamento.

Temporal em Barra de São Francisco causa deslizamentos, alagamentos e destelhamentos

Residência é destelhada após temporal em Barra de São Francisco por Leitor AG
Deslizamento destrói casa e chuva causa prejuízos em Barra de São Francisco por Leitor AG
Residência é destelhada após temporal em Barra de São Francisco por Leitor AG
Deslizamento destrói casa e chuva causa prejuízos em Barra de São Francisco por Leitor AG
Chuva causa alagamentos em casas em Barra de São Francisco por Leitor AG
Chuva causa alagamentos em casas em Barra de São Francisco por Leitor AG
1 de 6
Residência é destelhada após temporal em Barra de São Francisco por Leitor AG

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva defesa civil Deslizamentos ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais