Impactos da chuva

Deslizamento destrói casa e desaloja família em Barra de São Francisco

Chuva intensa causou desabamento de barranco no bairro Colina e outros transtornos no município, segundo a Defesa Civil Estadual

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:08

Casa é destruída por deslizamento durante chuva em Barra de São Francisco Crédito: Leitor AG

Uma casa no bairro Colina, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, foi atingida por um deslizamento de barranco no último sábado (3), durante a chuva que vem atingindo o Estado. Uma família de seis pessoas precisou deixar o imóvel, que ficou destruído. Uma residência vizinha também foi afetada. A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, e não havia ninguém no local no momento do desabamento.

Em boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta terça-feira (5), 13 pessoas estão desalojadas em Barra de São Francisco. O acumulado de chuva em 24 horas atingiu 94,17 milímetros, colocando a cidade como a terceira no ranking das que mais registraram chuva no Espírito Santo durante o período, conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A chuva forte causou outros transtornos no município. No distrito de Vila Itaperuna, a água invadiu duas casas, deixando móveis cobertos e sete pessoas desalojadas. No bairro Vila Luciene, uma residência ficou completamente destelhada devido ao forte temporal e aos ventos intensos. No bairro Vila Paulista, também houve registro de alagamento.

A Defesa Civil Estadual explicou que as vistorias são realizadas conforme as condições de segurança, devido ao risco de novos deslizamentos. O órgão destacou que monitora o rio que corta o município e que, até o momento, não há previsão de transbordamento.

