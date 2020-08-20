Desaparecimento de produtor de Mimoso do Sul completa 1 ano sem resposta

Francisco Marquez, de 53 anos, desapareceu em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação

A família de um produtor de café de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, ainda vive a angústia e a dor por não ter respostas do paradeiro de Francisco Marquez, de 53 anos. Ele foi visto pela última vez em uma plantação no interior do município, no dia 16 de agosto de 2019. Segundo a Polícia Civil , desde o desaparecimento, diversas ações foram realizadas.

Na época, familiares contaram que o carro do produtor foi encontrado com outra pessoa no Centro da cidade, após o desaparecimento. O motorista disse que comprou o veículo, um Fiat Strada, mas não tinha a documentação, nem registro da comercialização da picape.

Francisco Marquez desapareceu na manhã do dia 16 de agosto do ano passado, na localidade de Areia Branca onde a família tem uma propriedade. A casa dele estava fechada e sem sinais de arrombamento.

A família não desistiu e espera por respostas, um final. Tudo leva a um suspeito e nada foi feito. Na cidade, as pessoas perguntam sobre o caso e não temos resposta para dar, disse a sobrinha do produtor, Androelia Marquez Calegário.

INVESTIGAÇÃO

O caso continua um mistério. De acordo com o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho Neto, desde o desaparecimento diversas ações foram realizadas. Procuramos fazer todas as diligências possíveis, como perícia no local do fato, no veículo, quebra de sigilo de dados telefônicos, comparação com perfil genético de ossadas encontradas no Estado com o dos familiares e pedimos a prisão de um suspeito, mais foi negado pela Justiça, pontuou o delegado.

Ele conta que no momento aguarda novas evidências que possam auxiliar na retomada das buscas. O delegado lamenta ainda não ter um desfecho para os familiares do agricultor. Ressalto nosso profundo respeito pela família, compadeço com o sofrimento deles e gostaria muito de dar uma resposta para esta família, que busca alguma pista sobre o paradeiro da vítima.