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Desaparecido

Família pede ajuda para encontrar idoso de 80 anos em Conceição do Castelo

José Simão dos Santos, de 80 anos, está desaparecido desde o dia 29 de julho, após almoçar na casa de uma filha, no interior do município

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 19:08
José Simão dos Santos, está desaparecido em Conceição do Castelo Crédito: Divulgação
Desde o dia 29 de julho a família de um idoso de 80 anos busca informações e pede o apoio da população para encontrar José Simão dos Santos. Ele mora com a esposa na comunidade de Cantinho do Céu, interior de Conceição do Castelo, região Serrana do Estado. 
Segundo a esposa do idoso, Maria do Carmo Rangel, de 68 anos, José Simão foi à casa de uma filha passar alguns dias. Disseram que ele almoçou e depois disse que iria para casa de um sobrinho para buscar um negócio dele. Aí, anoiteceu e ele não apareceu, nem na casa do sobrinho, nem da filha dele, revela a esposa.
Maria conta que José está em tratamento contra a depressão e também toma remédios para a pressão arterial. A família registrou boletim de ocorrência, mas até o momento, não há informações. Ele saiu de chinelo, só com a roupa do corpo e um relógio, sem documentos. A família está desesperada. Já fez busca nas matas, conta Maria do Carmo.
A Polícia Civil informou que investiga o caso. A família distribuiu cartazes com a imagem do idoso pela região e disponibilizou telefones de contato para quem tiver informações: Maria (28) 99972-0707; Joel (28) 99937-8550 e Joarez (28) 99972- 5766.

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