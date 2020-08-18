Família pede ajuda para encontrar idoso de 80 anos em Conceição do Castelo

José Simão dos Santos, está desaparecido em Conceição do Castelo Crédito: Divulgação

Desde o dia 29 de julho a família de um idoso de 80 anos busca informações e pede o apoio da população para encontrar José Simão dos Santos. Ele mora com a esposa na comunidade de Cantinho do Céu, interior de Conceição do Castelo , região Serrana do Estado.

Segundo a esposa do idoso, Maria do Carmo Rangel, de 68 anos, José Simão foi à casa de uma filha passar alguns dias. Disseram que ele almoçou e depois disse que iria para casa de um sobrinho para buscar um negócio dele. Aí, anoiteceu e ele não apareceu, nem na casa do sobrinho, nem da filha dele, revela a esposa.

Maria conta que José está em tratamento contra a depressão e também toma remédios para a pressão arterial. A família registrou boletim de ocorrência, mas até o momento, não há informações. Ele saiu de chinelo, só com a roupa do corpo e um relógio, sem documentos. A família está desesperada. Já fez busca nas matas, conta Maria do Carmo.