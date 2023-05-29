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Pesca esportiva

Delegado se salva e advogado do ES some após bote virar no Amazonas

Advogado de Cachoeiro de Itapemirim, José Paulo Anholete, e delegado da superintendência de Polícia Regional Sul, Faustino Antunes Simões Filho, estavam em bote que virou no Rio Acari
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 mai 2023 às 12:26

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 12:26

Bombeiros procuram por advogado de Cachoeiro
Bombeiros procuram por advogado de Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros/ Reprodução OAB
Um advogado de Cachoeiro de Itapemirim desapareceu após o bote em que ele estava virar no rio Acari, em Novo Aripuanã, no Amazonas. O Corpo de Bombeiros amazonense faz buscas para encontrar José Paulo Anholete. Na embarcação, também estava o delegado da superintendência de Polícia Regional Sul do Espírito Santo, Faustino Antunes Simões Filho, e o guia do grupo, que conseguiram se salvar. O acidente ocorreu na tarde de domingo (28).
Segundo o Corpo de Bombeiros do Amazonas, nesta segunda-feira (29), uma equipe de mergulhadores do Pelotão Fluvial realizam o trabalho de buscas aquáticas pelo turista que desapareceu no início da tarde de domingo. A equipe de mergulhadores se deslocou na madrugada para o lugar do acidente e já está realizando buscas submersas para localizar o advogado José Paulo.
O acidente aconteceu durante uma pesca esportiva no rio Acari, nas proximidades do município de Novo Aripuanã, que fica a 227 quilômetros de Manaus. Estavam o advogado, o delegado e outro turista em uma pesca esportiva, quando o bote deles virou.
O delegado Faustino Antunes Simões conseguiu se salvar, mas José Paulo Anholete não retornou à superfície do rio e foi registrado um Boletim de Ocorrência informando o desaparecimento dele após o acidente.
De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, assim que tomou conhecimento sobre o desaparecimento de um turista do Espírito Santo após o bote em que ele estava afundar no rio Acari, a corporação acionou o Corpo de Bombeiros, que está atuando em buscas no local.
A reportagem procurou também a Polícia Civil do Espírito Santo, que disse que o delegado-geral da Corporação, José Darcy Arruda, está em contato com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas desde que tomou conhecimento do fato.
“O Superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes, que está de férias, estava na embarcação junto com amigos, e conseguiu se salvar. As buscas e providências relacionadas ao fato são atribuição das forças de segurança daquele Estado”, informou a corporação, por nota.
Ao repórter Thomaz Albano da TV Gazeta Sul, o subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas,  Helyanthus Frank da Silva Borges, explicou que a comunicação no local das buscas é difícil. 
"Me informaram que fizeram 180 minutos de mergulho. São 60 minutos para cada mergulhador e perdemos novamente o contato, porque eles voltaram novamente para o local da ocorrência", disse. 

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