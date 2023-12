De política a futebol: as dez charges mais marcantes de Amarildo em A Gazeta

Se apenas falar sobre política, economia e questões sociais já é difícil, imagine o desafio de transformar temas tão sensíveis em ilustrações. Há mais de 30 anos, o chargista Amarildo desempenhou brilhantemente esse ofício em A Gazeta, de onde se despediu nesta segunda-feira (18). A expectativa é que as últimas charges dele sejam veiculadas até a próxima semana, com a "saideira" marcada para ocorrer no Natal, dia 25 de dezembro.