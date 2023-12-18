De política a futebol: as dez charges mais marcantes de Amarildo em A Gazeta

Se apenas falar sobre política, economia e questões sociais já é difícil, imagine o desafio de transformar temas tão sensíveis em ilustrações. Há mais de 30 anos, o chargista Amarildo desempenhou brilhantemente esse ofício em A Gazeta, de onde se despediu nesta segunda-feira (18). A expectativa é que as últimas charges dele sejam veiculadas até a próxima semana, com a "saideira" marcada para ocorrer no Natal, dia 25 de dezembro.
Para homenagear um dos maiores chargistas do Espírito Santo, confira abaixo uma seleção dos 10 desenhos mais marcantes do artista, veiculados entre 2010 e 2022.