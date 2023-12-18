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Amarildo se despede da Rede Gazeta após 37 anos de trabalho Carlos Alberto Silva
Traços marcantes

De política a futebol: as dez charges mais marcantes de Amarildo em A Gazeta

Após 37 anos de trabalho, chargista se despede da Rede Gazeta; últimas ilustrações devem ser publicadas até o dia 25 de dezembro

Maria Fernanda Conti

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 19:17

Publicado em

18 dez 2023 às 19:17
Amarildo se despede da Rede Gazeta após 37 anos de trabalho Crédito: Carlos Alberto Silva
Se apenas falar sobre política, economia e questões sociais já é difícil, imagine o desafio de transformar temas tão sensíveis em ilustrações. Há mais de 30 anos, o chargista Amarildo desempenhou brilhantemente esse ofício em A Gazeta, de onde se despediu nesta segunda-feira (18). A expectativa é que as últimas charges dele sejam veiculadas até a próxima semana, com a "saideira" marcada para ocorrer no Natal, dia 25 de dezembro.
Para homenagear um dos maiores chargistas do Espírito Santo, confira abaixo uma seleção dos 10 desenhos mais marcantes do artista, veiculados entre 2010 e 2022.
Renato Casagrande, governador eleito em 2010
Renato Casagrande, após ser eleito governador em 2010 Crédito: Reprodução | Amarildo
Governador eleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) e o ex-governador Paulo Hartung (PMDB), em charge de 2011
Governador Renato Casagrande (PSB) e o ex-governador Paulo Hartung (PMDB), em charge de 2011 Crédito: Reprodução | Amarildo
Até o descaso com atletas olímpicos foi criticado por Amarildo; obra foi feita em 2013 Crédito: Reprodução | Amarildo
Quadrinhos que retratam a lesão do jogador da seleção Neymar, na Copa do Mundo 2014
Quadrinhos que retratam a lesão do jogador da seleção Neymar, na Copa do Mundo de 2014 e o fiasco diante da Alemanha Crédito: Reprodução | Amarildo
"Michel Temer tricotando a faixa de presidente de Dilma Rousseff", de 2016 Crédito: Reprodução | Amarildo
Expectativa versus realidade, de 2018 Crédito: Reprodução | Amarildo
Charge de 2018: o ex-presidente Lula, sem dormir, liga para o presidente Michel Temer, que também está sem dormir Crédito: Reprodução | Amarildo
"Palácio do Planalto - Carnaval", de 2019 Crédito: Reprodução | Amarildo
"A paz política que pode emanar das urnas" Crédito: Reprodução | Amarildo
"Sem Asas", em alusão à morte de Pelé, em 2022 Crédito: Reprodução | Amarildo

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