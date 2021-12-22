Pediu ao Papai Noel: fã de 7 anos realiza sonho de conhecer chargista Amarildo de A Gazeta

Todo Natal, crianças do mundo inteiro mantêm a tradição de enviar cartinhas para o Papai Noel. Alguns pedidos são bem tradicionais, como roupas e brinquedos. Mas outros fogem ao padrão e acabam exigindo um pouco mais de esforço do Bom Velhinho.

Foi o caso da moradora da Serra Catarina Barros Boldt, de 7 anos, que pediu como presente de Natal algo bem diferente: conhecer o grande ídolo dela, Amarildo Lima, chargista de A Gazeta.

O encontro entre Catarina e Amarildo, chargista de A Gazeta

Referência do traço que há 35 anos conta a história do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, Amarildo, com suas charges, conquistou Catarina, que descobriu no desenho uma grande paixão durante a pandemia do coronavírus. "Minhas inspirações são Van Gogh, Tarsila do Amaral e Amarildo", lista.