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Presente de Natal

Pediu ao Papai Noel: fã de 7 anos realiza sonho de conhecer chargista Amarildo de A Gazeta

Catarina Barros Boldt, de 7 anos, gravou um vídeo para o Papai Noel pedindo para conhecer um grande ídolo, o chargista Amarildo. A Gazeta realizou o encontro. Veja no vídeo
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

22 dez 2021 às 16:28

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 16:28

Todo Natal, crianças do mundo inteiro mantêm a tradição de enviar cartinhas para o Papai Noel. Alguns pedidos são bem tradicionais, como roupas e brinquedos. Mas outros fogem ao padrão e acabam exigindo um pouco mais de esforço do Bom Velhinho.
Foi o caso da moradora da Serra Catarina Barros Boldt, de 7 anos, que pediu como presente de Natal algo bem diferente: conhecer o grande ídolo dela, Amarildo Lima, chargista de A Gazeta

O encontro entre Catarina e Amarildo, chargista de A Gazeta

Referência do traço que há 35 anos conta a história do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, Amarildo, com suas charges, conquistou Catarina, que descobriu no desenho uma grande paixão durante a pandemia do coronavírus. "Minhas inspirações são Van Gogh, Tarsila do Amaral e Amarildo", lista.
A admiração da criança pelo trabalho do chargista, que ela classifica como "engraçado e cheio de formas coloridas", fez com que ela pedisse ao Papai Noel um encontro com o ídolo. E movida pelo espírito natalino, A Gazeta ajudou a realizar esse pedido. Assista como foi o encontro da fã-mirim com o ídolo no vídeo acima.

VEJA ALGUMAS CHARGES DE AMARILDO

Pedido do Papai Noel

Passaporte Fake

Variante Ômicron

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espírito santo Natal papai noel Serra Vitória (ES)
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