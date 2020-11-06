Charges de Amarildo sobre Trump fazem sucesso até nos EUA

As três charges de Amarildo sobre a eleição nos EUA Crédito: Reprodução de charges de Amarildo

A apuração dos votos na eleição americana é tão complicada que só mesmo rindo um pouco para aliviar a tensão. É o que faz com muita competência e brilho o chargista Amarildo, de A Gazeta, que com seu talento está divertindo americanos e brasileiros que moram nos EUA.

Morador da Flórida, o americano-brasileiro Jason Javens, um bancário e comentarista amador de vinho de 45 anos de idade, resolveu traduzir as três últimas charges de Amarildo, todas com foco no chorão presidente Trump, e as publicou em suas redes sociais. O sucesso, claro foi imediato.

“Os americanos estão adorando, mas os brasileiros, principalmente os adeptos do presidente Jair Bolsonaro, não estão curtindo muito”, diverte-se Javens. Publicado na quarta-feira (4), o primeiro desenho mostra o presidente, numa entrevista coletiva, dizendo que se ele ganhar, a eleição foi honesta, mas se perder, foi roubada. Bem representativa dos valores morais do trumpismo que está sendo derrotado pelo democrata Biden.

Essa charge teve sequência nesta sexta-feira (6 ), no mesmo ringue, com o republicano, nas mesmas condições de derrota, pedindo ao juiz para parar imediatamente a tradicional contagem para o fim do confronto. O oponente democrata, que aguarda o desfecho do dramalhão republicano, só observa.

Amarildo se diz muito feliz com o compartilhamento dos seus desenhos nas redes sociais dos americanos. “Me sinto lisonjeado, isso mostra a força das redes sociais e que, em certo sentido, não sou mais dono do meu trabalho. A charge tem vida própria e muitas vezes viram até memes”, comemora.

Com 33 anos de trabalho no jornal, Amarildo afirma que, no jornal impresso, sentia a falta do calor, da resposta imediata do leitor ao seu trabalho, mas isso tudo mudou com o jornalismo digital. “Agora é tudo mais real, as vaias e os aplausos são imediatos. É como se eu tivesse num palco fazendo meu trabalho à vista de todos”, compara.

O desenhista conta que tem gente que estranha ele fazer uma charge internacional nas páginas de um jornal local, mas Amarildo explica que desde o governo de Bush pai faz desenhos com temática externa, principalmente sobre a eleição nos EUA.