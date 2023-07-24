De novo: bezerros gêmeos de sexos diferentes nascem no Noroeste do ES

Os animais de sexos diferentes e a mãe, apelidada de Maiada, poucos dias após o nascimento Crédito: Acervo Pessoal

Um nascimento incomum pegou de surpresa o produtor rural Leandro Bertollo, morador de São Roque do Canaã , no Noroeste do Estado : a vaca "Maiada", que está na propriedade família há mais de seis anos e é considerada de estimação, deu luz a gêmeos de sexos diferentes – um fenômeno raro na criação bovina.

A neta do proprietário, Layane Bertollo Galon, conversou com a reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (24). De acordo com ela, a surpresa foi grande para toda a família, já que nunca viram um caso parecido. Os bezerros nasceram no dia 4 de julho, por volta das 10h, e passam bem.

"Temos a Maiada há bastante tempo, aproximadamente 6 ou 7 anos. Não imaginávamos isso, foi literalmente uma surpresa. E também não é tão comum. Inclusive, os dois nasceram no dia do aniversário de um dos filhos do meu avô. Mais uma coincidência", brincou.

É raro, mas já aconteceu antes...

"Só descobrimos que eram gêmeos na hora. Eles nasceram à noite, e encontramos os três pela manhã. Foi uma surpresa. Nasceram normalmente, sem a nossa intervenção ou inseminação. Quando isso acontece, um dos filhotes acaba morrendo, né? Mas, não. Estão super saudáveis", afirmou.

O médico veterinário Gabriel Cuzzuol, especialista em reprodução bovina, explicou que a probabilidade de uma gestação gemelar de sexos diferentes é muito pequena e se aproxima de 1% – ou até menos.