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Segundo caso no mês

De novo: bezerros gêmeos de sexos diferentes nascem no Noroeste do ES

Os animais nasceram no dia 4 de julho e passam bem. Eles ainda não foram apelidados pelo proprietário, que é de São Roque do Canaã

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 16:06

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

24 jul 2023 às 16:06
Gêmeos de sexo diferentes e a mãe, apelidada de Maiada
Os animais de sexos diferentes e a mãe, apelidada de Maiada, poucos dias após o nascimento Crédito: Acervo Pessoal
Um nascimento incomum pegou de surpresa o produtor rural Leandro Bertollo, morador de São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado: a vaca "Maiada", que está na propriedade família há mais de seis anos e é considerada de estimação, deu luz a gêmeos de sexos diferentes – um fenômeno raro na criação bovina. 
A neta do proprietário, Layane Bertollo Galon, conversou com a reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (24). De acordo com ela, a surpresa foi grande para toda a família, já que nunca viram um caso parecido. Os bezerros nasceram no dia 4 de julho, por volta das 10h, e passam bem. 
"Temos a Maiada há bastante tempo, aproximadamente 6 ou 7 anos. Não imaginávamos isso, foi literalmente uma surpresa. E também não é tão comum. Inclusive, os dois nasceram no dia do aniversário de um dos filhos do meu avô. Mais uma coincidência", brincou. 

É raro, mas já aconteceu antes...

Nascidos também na primeira quinzena de julho, dois bezerrinhos atraíram atenção de curiosos para uma propriedade no interior de Alfredo Chaves, na região Serrana capixaba. "Chiquinha e Chaves", como foram apelidados, são gêmeos e de sexos diferentes. Os "irmãos" pertencem a um produtor do distrito de Sagrada Família que preferiu não se identificar à reportagem.
"Só descobrimos que eram gêmeos na hora. Eles nasceram à noite, e encontramos os três pela manhã. Foi uma surpresa. Nasceram normalmente, sem a nossa intervenção ou inseminação. Quando isso acontece, um dos filhotes acaba morrendo, né? Mas, não. Estão super saudáveis", afirmou.

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O médico veterinário Gabriel Cuzzuol, especialista em reprodução bovina, explicou que a probabilidade de uma gestação gemelar de sexos diferentes é muito pequena e se aproxima de 1% – ou até menos.
Segundo ele, apesar de não representar muitos riscos à saúde, desse fenômeno pode surgir uma anomalia específica dos bovinos, o freemartinismo, quando os animais nascem estéreis.

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