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Aos 7 anos

De Nova Venécia, criança é destaque em provas de tambores com cavalo

Desde os 4 anos, Laura Corona participa de disputas nas categorias adultas. E o tamanho do talento é o mesmo do sonho dela: competir em Barretos

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 14:07

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

19 out 2023 às 14:07
Você já ouviu falar das competições de três tambores? A disputa é uma das mais tradicionais entre os esportes realizados com cavalos. Tudo acontece em uma arena e o cavaleiro tem o objetivo de contornar três tambores no menor tempo possível. Parece difícil, mas a pequena Laura Corona Francischetto, de 7 anos, moradora de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, tira de letra.
Por onde passa, domando o companheiro de treinos e competições, o cavalo Playboy Líder, a menina consegue terminar as provas com tempos ótimos. O responsável por descobrir o talento da pequena foi o pai, que é participante de provas de laço e percebeu que a menina tinha talento para o esporte. Veja vídeo:
Quando Laura tinha apenas 4 anos, Carlos Corona Francischetto, levou a filha para uma competição de tambor na categoria destinada a adolescentes de 14 a 18 anos. "Como ela gosta muito de animal e não tinha a categoria dela, a levamos para participar e, chegando lá, ela acabou dando um show, passou bonito na prova. Com 4 anos de idade controlando um animal desse tamanho, é bonito de ver", disse o pai em entrevista à repórter Rose Bredofw, da TV Gazeta.
Depois disso, ela não parou mais. Em uma das últimas competições que participou, Laurinha disputou na categoria feminina adulta e ficou entre as 7 melhores. Ela já acumula várias medalhas e troféus, inclusive de primeiro. com entusiasmo.
Os resultados e conquistas da pequena têm chamado atenção de outras crianças. É o caso dos irmãos Júnior, de 3 anos, e Maria Carolina, de 5. Ambos estão treinando e querem competir. "Eu chego, monto no cavalo e corro os três tambores" disse a pequena Maria Carolina.
Júnior e sua irmã Maria Carolina se inspiram na pequena Laura
Júnior e a irmã Maria Carolina se inspiram na pequena Laura Crédito: Raphael Verly
Laura também inspira quem compete na categoria para adolescentes. Bianca de Abreu, nova nas arenas, não esconde que se espelha na pequena. "Eu acompanho há muito tempo as provas de três tambores. E aqui mais próximo achei a Laurinha. Eu me inspirei muito nela também e fui à procura de alguém que poderia me treinar", explicou a competidora.
Bianca de Abreu e Laura dividem juntas o sonho de ganhar as arenas do Espírito Santo e do Brasil
Bianca de Abreu (à esquerda) e Laura (á direita) dividem o sonho de ganhar as arenas do Espírito Santo e do Brasil Crédito: Raphael Verly
Agora, depois de conquistar as arenas e rodeios do Espírito Santo, o sonho da pequena Laura é competir em uma das maiores vitrines dessa modalidade do mundo. "Eu queria muito competir lá em Barretos", finalizou.
(Com informações de Rose Bredofw, da TV Gazeta)

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