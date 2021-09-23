Leonardo Luz Moreira atuava com médico em São Mateus e foi preso na operação da Polícia Federal Crédito: Reprodução

Leonardo Luz Moreira que atuava como médico em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, está proibido de exercer a função. Apesar de ter registro legal no Conselho Regional de Medicina, foi descoberto por investigação da Polícia Federal que ele fraudou documentos no passado para reduzir o tempo de formação no Ensino Superior. Após as investigações, o CRM-ES suspendeu o registro dele e abriu um processo administrativo.

"A plenária do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) aprovou a suspensão total do exercício da Medicina e a abertura de um processo administrativo contra o senhor Leonardo Luz Moreira, acusado pela Polícia Federal de exercício ilegal da Medicina. Com a suspensão, ele não pode atuar. O processo administrativo pode resultar na anulação do registro dele", diz a nota.

Your browser does not support the audio element. CRM aprova suspensão total de falso médico preso no ES

COMO O FALSO MÉDICO CONSEGUIU ATUAR

As investigações apontam que Leonardo Luz Moreira, preso em São Mateus, se matriculou em uma faculdade de Medicina na Bolívia , onde estudou por um semestre. Posteriormente, solicitou transferência para uma faculdade brasileira e adulterou os registros para que computassem, em vez de seis meses, quatro anos de estudo.

Ainda de acordo com as investigações, o homem foi contratado por diversas prefeituras do norte capixaba e atuava como médico havia pelo menos três anos, com salários que somam aproximadamente R$ 850 mil.

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Coutinho Ricas, explicou que o acusado foi o primeiro a fazer o esquema e cobrava de R$ 20 mil a R$ 40 mil de pessoas interessadas em atuar como ele.

"O acusado foi o primeiro a fazer esse esquema. A Polícia Federal de Vitória da Conquista vai continuar as investigações, porque como outros suspeitos participavam dessa fraude, há a possibilidade de mais falsos médicos atuando", disse na época.

CONTINUA PRESO

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou na manhã desta quinta-feira (23) que Leonardo Luz Moreira continua preso e está no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

O QUE DIZEM OS CITADOS

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou nota na tarde desta sexta-feira (24) afirmando que o Hospital Roberto Silvares, unidade estadual onde o médico trabalhava, abriu sindicância para apurar o caso e que as informações levantadas foram encaminhadas às policias Civil e Federal. Veja o texto na íntegra:

"A direção do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares informa que uma sindicância foi instaurada para apuração dos fatos. Esclarece que todas as informações levantadas sobre o caso foram passadas para as polícias Civil e Federal, se colocando à disposição para esclarecimentos necessários."