Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Não pode atuar

CRM aprova suspensão total de falso médico preso no ES

A plenária do órgão aprovou a suspensão total do exercício da Medicina e ainda abriu processo administrativo contra Leonardo Luz Moreira

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 10:50

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 set 2021 às 10:50
Leonardo Luz Moreira atuava com médico em São Mateus e foi preso na operação da Polícia Federal
Leonardo Luz Moreira atuava com médico em São Mateus e foi preso na operação da Polícia Federal Crédito: Reprodução
Leonardo Luz Moreira que atuava como médico em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, está proibido de exercer a função. Apesar de ter registro legal no Conselho Regional de Medicina, foi descoberto por investigação da Polícia Federal que ele fraudou documentos no passado para reduzir o tempo de formação no Ensino Superior. Após as investigações, o CRM-ES suspendeu o registro dele e abriu um processo administrativo.
"A plenária do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) aprovou a suspensão total do exercício da Medicina e a abertura de um processo administrativo contra o senhor Leonardo Luz Moreira, acusado pela Polícia Federal de exercício ilegal da Medicina. Com a suspensão, ele não pode atuar. O processo administrativo pode resultar na anulação do registro dele", diz a nota.
CRM aprova suspensão total de falso médico preso no ES

COMO O FALSO MÉDICO CONSEGUIU ATUAR 

As investigações apontam que Leonardo Luz Moreira, preso em São Mateus, se matriculou em uma faculdade de Medicina na Bolívia, onde estudou por um semestre. Posteriormente, solicitou transferência para uma faculdade brasileira e adulterou os registros para que computassem, em vez de seis meses, quatro anos de estudo.
Ainda de acordo com as investigações, o homem foi contratado por diversas prefeituras do norte capixaba e atuava como médico havia pelo menos três anos, com salários que somam aproximadamente R$ 850 mil.
O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Coutinho Ricas, explicou que o acusado foi o primeiro a fazer o esquema e cobrava de R$ 20 mil a R$ 40 mil de pessoas interessadas em atuar como ele.
"O acusado foi o primeiro a fazer esse esquema. A Polícia Federal de Vitória da Conquista vai continuar as investigações, porque como outros suspeitos participavam dessa fraude, há a possibilidade de mais falsos médicos atuando", disse na época. 

CONTINUA PRESO

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou na manhã desta quinta-feira (23) que Leonardo Luz Moreira continua preso e está no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

O QUE DIZEM OS CITADOS

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou nota na tarde desta sexta-feira (24) afirmando que o Hospital Roberto Silvares, unidade estadual onde o médico trabalhava, abriu sindicância para apurar o caso e que as informações levantadas foram encaminhadas às policias Civil e Federal. Veja o texto na íntegra:
"A direção do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares informa que uma sindicância foi instaurada para apuração dos fatos. Esclarece que todas as informações levantadas sobre o caso foram passadas para as polícias Civil e Federal, se colocando à disposição para esclarecimentos necessários."

Atualização

24/09/2021 - 4:20
A Sesa enviou nota  informando sobre abertura de sindicância e repasse às polícias Civil e Federal. O texto foi atualizado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO DO FALSO MÉDICO NO ES

Pelo menos 6 falsos médicos participaram de esquema de fraude para obter diploma

Mãe diz que filha de 10 anos morreu após atendimento de falso médico no ES

Falso médico: PF investiga se funcionários de faculdades sabiam de fraude

Polícia Federal prende falso médico que atuava em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trabalhador rural é assassinado em Mimoso do Sul e 2 suspeitos são presos
Imagem de destaque
4 presidentes americanos mortos e 3 feridos em atentados - a longa história de violência política nos EUA
Imagem BBC Brasil
4 presidentes americanos mortos e 3 feridos em atentados: novo ataque em jantar da Casa Branca reacende longa história de violência política nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados